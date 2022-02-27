Castrovilli: "Risultato che non rispecchia la partita, adesso pensiamo alla Juventus, so quanto vale"

Contro il Sassuolo uno dei migliori è stato indubbiamente Gaetano Castrovilli, ne ha parlato a fine partita a Dazn

Gaetano Castrovilli ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Sassuolo, le parole del numero dieci della Fiorentina: "C'era tantissimo ritmo, Dionisi e Italiano sono bravissimi, calcio moderno. Oggi il risultato non rispecchia la partita, adesso testa alla Juventus. E' una partita sentitissima a Firenze, se avrò l'occasione di fioccare darò tutto me stesso come ho sempre fatto, è bello avere concorrenza perchè ti alleni sempre a 2000 e questo ti migliora"

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE GARA

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