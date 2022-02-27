Italiano non ci sta: "Sono arrabbiato con Bonaventura, non posso accettare una cosa del genere"

Vincenzo Italiano ha parlato dopo la sconfitta contro il Sassuolo, non va giù al tecnico l'espulsione di Bonaventura

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo, le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Dispiace, c'è grandissima amarezza per come siano andate le cose, ci portiamo a casa l'aver fatto un'ottima prestazione ancora una volta, dispiace ripeto. Bonaventura? Non so cosa abbia detto all'arbitro, per me lui non può fare questo errore con la sua esperienza, dovevamo recuperare, non è la prima volta che finiamo in inferiorità numerica, sono arrabbiato per questo episodio, non è possibile, non va bene. Ikonè? Ha fatto meglio rispetto a Cagliari, poteva andare in gol in due tre occasioni, ha fatto davvero una grande gara.

Cabral? E' entrato bene e ha meritato il gol. I ragazzi credono in quello che cerchiamo di proporre, abbiamo il principio di tenere il più possibile il pallone, e questo è un bene. Partita con la Juve? La prepareremo come tutte le altre, da domani ci penseremo, adesso cerchiamo di smaltire questa brutta sconfitta. Vlahovic è un campione assoluto, speriamo non sia concreto come oggi."

VLAHOVIC PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/vlahovic-ho-sensazioni-contrastanti-per-il-mio-ritorno-a-firenze-fiorentina-fara-sempre-parte-di-me/167057/