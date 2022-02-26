Vlahovic: "Ho sensazioni contrastanti per il mio ritorno a Firenze, Fiorentina farà sempre parte di me"

Dusan Vlahovic ha parlato dopo la partita contro l'Empoli della partita di mercoledi contro la Fiorentina a Firenze

Dusan Vlahovic, autore di una doppietta sul campo dell'Empoli con la maglia della Juventus, ha parlato a Dazn a fine partita anche del ritorno a Firenze da avversario fra pochi giorni, queste le sue parole: "Non so cosa dire sul ritorno a Firenze, le mie sensazioni sono mischiate, non lo so, andiamo giochiamo, non so davvero cosa dire. Io ringrazio tanto i tifosi della Fiorentina, ho vissuto tanto a Firenze, sarà sempre parte di me, è un po cosi..."

I TIFOSI DELLA JUVENTUS PENSANO ALLA FIORENTINA

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