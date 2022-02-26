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I tifosi della Juventus a Empoli fanno cori contro la Fiorentina: "Firenze stiamo arrivando" "In fiamme"

Mancano quattro giorni alla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus ma i tifosi bianconeri hanno la testa già ai viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 18:50
I tifosi della Juventus a Empoli fanno cori contro la Fiorentina: "Firenze stiamo arrivando" "In fiamme" -
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I tifosi della Juventus a Empoli fanno cori contro la Fiorentina: "Firenze stiamo arrivando" "In fiamme"

La Juventus è di scena sul campo dell'Empoli nell'anticipo delle 18, ma molti tifosi bianconeri non riescono a non pensare alla Fiorentina. Infatti allo stadio Castellani si sono alzati diversi cori dei tifosi della Juventus contro Firenze e la Fiorentina "Firenze in fiamme" "Fiorentino pezzo di mer**" "Firenze stiamo arrivando" in riferimento alla sfida di mercoledi 2 marzo per la semifinale di Coppa Italia.

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