La Fiorentina vuole Dalot del Manchester United, costa 12 milioni, ha contratto in scadenza 2023

Diogo Dalot, terzino destro (ma può giocare anche a sinistra) del Manchester United classe 1999 interessa alla Fiorentina

La Fiorentina fa sognare una città intera grazie a una squadra che vince e diverte con le idee di Vincenzo Italiano e il sostegno di una proprietà che ha tutta l’intenzione di provare a dare una dimensione internazionale. Gli acquisti di Torreira, Odriozola, Gonzalez, Piatek e Cabral sono un manifesto programmatico ben chiaro. Il prossimo è stato individuato in Diogo Dalot, forte terzino del Manchester United che in Italia conosciamo bene perché ha vestito la maglia del Milan.

Diogo Dalot ha un contratto in scadenza nel 2023 coi Red Devils e aspetta di capire quelle che saranno le intenzioni del club inglese in termini di rinnovo. Nel frattempo il suo entourage sta valutando le diverse proposte arrivate: in Italia ci pensa anche la Roma su precisa indicazione di Jose Mourinho. Un tentativo era già stato fatto a gennaio ma il Manchester United non volle aprire al prestito. Tra qualche mese gli scenari potrebbero cambiare, di fronte a un’offerta superiore ai 12 milioni il nazionale portoghese potrebbe lasciare la Premier League. Con la Roma e la Fiorentina pronte ad approfittarne. Lo riporta Calciomercato.com

SPAGNOLI DEL CERVIA RICORDA VINCENZO ITALIANO

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