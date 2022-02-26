Labaro Viola

Ricordate Spagnoli del Cervia? Viveva con Italiano nelle giovanili del Verona: "Mi regalava le scarpe"

Ricordate Lorenzo Spagnoli? Nel Cervia di Ciccio Graziani era il pilastro del centrocampo, è cresciuto insieme con Italiano al Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 14:46
Ricordate Spagnoli del Cervia? Viveva con Italiano nelle giovanili del Verona: "Mi regalava le scarpe" -
Radio
Fiorentina
Verona
Italiano
Campioni
Imolese
Condividi

Ricordate Spagnoli del Cervia? Viveva con Italiano nelle giovanili del Verona: "Mi regalava le scarpe"

Lorenzo Spagnoli, fu uno dei tre vincitori del reality televisivo "Campioni, il Sogno" dove con il Cervia, allenato con il nostro Ciccio Graziani, ha giocato e vinto il campionato di eccellenza, è stato per 10 anni proprietario dell'Imolese dove ha lanciato Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ma è stato anche grande amico di Vincenzo Italiano, questo il suo racconto a Radio Bruno:

"Siamo cresciuti insieme con Vincenzo Italiano, vivevamo insieme quando eravamo nelle giovanili del Verona, mi regalava le scarpe che gli davano li sponsor perchè lui era più grande di me e stava diventando importante, poi ci siamo sempre sentiti e confrontati sui giocatori. Era un ragazzo vero, generoso, siciliano. Eravamo giovanissimi con il sogno di giocare in serie A che lui ha raggiunto.

Italiano è arrivato in una realtà perfetta per lui, è un vulcanico, è caratteriale, adatto per la ricostruzione della Fiorentina. Mi aspettavo facesse cosi bene perchè è bravo, ha qualità tecniche e tattiche, con tante idee. Mi hanno detto come vive gli allenamenti, come un animale, come se giocasse sempre la finale di Champions League. Vista dai suoi occhi non è stato facile veder partire Vlahovic ma sono convinto che riuscirà a trasformare questa pecca in un punto di forza"

SCAMACCA CONTROCORRENTE RISPETTO AGLI ALTRI

https://www.labaroviola.com/scamacca-controcorrente-meglio-essere-titolare-al-sassuolo-che-fare-la-riserva-alla-juve-o-allinter/166983/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok