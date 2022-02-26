Ricordate Spagnoli del Cervia? Viveva con Italiano nelle giovanili del Verona: "Mi regalava le scarpe"

Ricordate Lorenzo Spagnoli? Nel Cervia di Ciccio Graziani era il pilastro del centrocampo, è cresciuto insieme con Italiano al Verona

Lorenzo Spagnoli, fu uno dei tre vincitori del reality televisivo "Campioni, il Sogno" dove con il Cervia, allenato con il nostro Ciccio Graziani, ha giocato e vinto il campionato di eccellenza, è stato per 10 anni proprietario dell'Imolese dove ha lanciato Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ma è stato anche grande amico di Vincenzo Italiano, questo il suo racconto a Radio Bruno:

"Siamo cresciuti insieme con Vincenzo Italiano, vivevamo insieme quando eravamo nelle giovanili del Verona, mi regalava le scarpe che gli davano li sponsor perchè lui era più grande di me e stava diventando importante, poi ci siamo sempre sentiti e confrontati sui giocatori. Era un ragazzo vero, generoso, siciliano. Eravamo giovanissimi con il sogno di giocare in serie A che lui ha raggiunto.

Italiano è arrivato in una realtà perfetta per lui, è un vulcanico, è caratteriale, adatto per la ricostruzione della Fiorentina. Mi aspettavo facesse cosi bene perchè è bravo, ha qualità tecniche e tattiche, con tante idee. Mi hanno detto come vive gli allenamenti, come un animale, come se giocasse sempre la finale di Champions League. Vista dai suoi occhi non è stato facile veder partire Vlahovic ma sono convinto che riuscirà a trasformare questa pecca in un punto di forza"

SCAMACCA CONTROCORRENTE RISPETTO AGLI ALTRI

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