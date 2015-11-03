Notizie Dalot Fiorentina

Sfuma Dalot per la Fiorentina, l'agente sicuro: "Resterà allo United. È molto felice a Manchester"
02 giugno 2022 13:27
Sfuma Dalot per la Fiorentina? Di Marzio annuncia: "Vuole restare allo United. Importante per Ten Haag"
30 maggio 2022 21:18
Corriere, la Fiorentina ha problemi per Odriozola. Se non restasse, la viola segue Molina dell'Udinese
07 aprile 2022 12:04
Nazione, la Fiorentina interessata a Aramu, Maggiore, Senesi e Dalot, talenti con contratto in scadenza
30 marzo 2022 12:50
Raggiungere l’Europa per garantirsi il futuro. Per la destra viola su Dalot. In attacco idea De Luca o Alvarez
30 marzo 2022 09:21
Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek
28 marzo 2022 12:32
Ceccarini: "Osservatori della Fiorentina a guardare il Portogallo per osservare da vicino Dalot"
26 marzo 2022 20:57
Fiorentina e Roma, duello in arrivo per prendere Dalot, ha il contratto in scadenza con il Manchester
07 marzo 2022 17:10
La Fiorentina vuole Dalot del Manchester United, costa 12 milioni, ha contratto in scadenza 2023
26 febbraio 2022 16:26
Nazione, Senesi e Dalot nel mirino della Fiorentina: vicini allo svincolo ma ostacolo ingaggio
19 febbraio 2022 09:48
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