Ceccarini: "Osservatori della Fiorentina a guardare il Portogallo per osservare da vicino Dalot"

La Fiorentina non smette di pensare alla costruzione della squadra e al mercato, tra i nomi attenzionati c'è Dalot

Diogo Dalot, terzino destro titolare del Portogallo e del Manchester United, è nel mirino della Fiorentina, se ne parla da diversi mesi perchè il suo contratto con gli inglesi scade nel 2023. L'esperto di mercato fiorentino Niccolò Ceccarini ha scritto:

Osservatori viola giovedì sera a Oporto per lo spareggio Portogallo-Turchia. Riflettori su Diogo Dalot, esterno destro in forza al Manchester United

IMMOBILE STUFO DELLE CRITICHE

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