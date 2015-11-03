Labaro Viola

Notizie Portogallo Fiorentina

Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo

04 giugno 2025 23:31

Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti

11 agosto 2024 20:19

La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto

23 giugno 2024 00:17

Passata la bufera, Serie A e Nazionali di nuovo al vertice. Il futuro si tinge di azzurro

06 giugno 2024 23:12

Clamoroso in Portogallo: Var non funziona e l'arbitro nega rigore al Porto con il cellulare

04 settembre 2023 18:31

Rilasciati i tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo, il processo ci sarà la prossima settimana

17 febbraio 2023 22:05

CorSport: “Scontri perché i tifosi viola e quelli dello Sporting Lisbona volevano uscire dal percorso"

17 febbraio 2023 09:25

8 tifosi della Fiorentina arrestati dalla polizia a Braga, la Curva Fiesole: "Liberate i nostri fratelli"

17 febbraio 2023 08:51

Aggredito e derubato di sciarpa e felpa della Fiorentina nel pieno centro di Braga in diretta. Il video

17 febbraio 2023 01:00

Braga è Viola, nel pieno centro della città portoghese ci sono solo tifosi della Fiorentina

16 febbraio 2023 14:00

Problemi per i tifosi della Fiorentina verso Braga, voli dalla Germania cancellati per guasto informatico

15 febbraio 2023 14:00

Altro che contestazione, il tifoso della Fiorentina non abbandona la squadra, sarà esodo in Portogallo

07 febbraio 2023 15:04

Il Portogallo valuta l'ex Fiorentina Paulo Sousa come CT, lui spera nella chiamata e rifiuta la Serie A

14 dicembre 2022 19:34

Amrabat monumentale anche contro il Portogallo. Il Marocco è in semifinale del mondiale

10 dicembre 2022 18:08

Retroscena Ronaldo, Palmeri: "Ha rifiutato di allenarsi con quelli che sono andati in panchina"

07 dicembre 2022 15:33

In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"

04 dicembre 2022 15:22

Dal Portogallo raccontano: "La Fiorentina si sta muovendo per prendere Elves Baldé, esterno classe 99"

23 maggio 2022 17:49

Ceccarini: "Osservatori della Fiorentina a guardare il Portogallo per osservare da vicino Dalot"

26 marzo 2022 20:57

Benfica perde in casa e i tifosi se la prendono con Rui Costa: "Mi prendo io tutte le responsabilità"

03 febbraio 2022 17:44

Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"

13 giugno 2021 14:53

Dal Portogallo, Sergio Oliveira ai dettagli con la Fiorentina, ingaggio da 3,5 milioni all'anno

09 giugno 2021 14:32

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, ha preso il virus in nazionale. Tegola per la Juventus

13 ottobre 2020 16:30

Ufficiale: Montiel della Fiorentina è un nuovo giocatore del Vitoria FC in prestito secco

31 gennaio 2020 20:15

Ronaldo infortunato? No, con il Portogallo si allena regolarmente. Il ct: "Sta bene, non ha problemi"

12 novembre 2019 16:53

L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui

14 agosto 2019 19:00

Moviola Gazzetta, Biraghi chiede il rigore, Chiesa rischia il rosso per una manata

18 novembre 2018 12:48

L'Italia domina ma non sfonda il muro portoghese. A San Siro è 0-0. La cronaca

17 novembre 2018 22:37

(VIDEO): Fallaccio di Pepe su Chiesa che rischia di farsi veramente male. Italia sconfitta 1-0

10 settembre 2018 23:02

Dalla Russia: tifosi iraniani assediano l'hotel del Portogallo e impediscono agli avversari di riposare

25 giugno 2018 12:39

Calcio femminile: l'Italia vince anche in Portogallo e guida il girone a punteggio pieno

28 novembre 2017 20:23

Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...

16 novembre 2017 16:24

Dal Portogallo: a gennaio offerta viola da 3,5 milioni per Matheus Jesus. Corvino torna alla carica per il centrocampista...

06 ottobre 2017 16:00

Gil Dias scherza in allenamento con il Portogallo Under 21: la foto su Instagram

02 settembre 2017 16:35

Dal Portogallo: Gil Dias convince con la Fiorentina e conquista la prima convocazione in under 21

24 agosto 2017 18:41

UFFICIALE, BRUNO GASPAR È IL NUOVO TERZINO DESTRO DELLA FIORENTINA. OGGI LE VISITE MEDICHE

19 giugno 2017 15:24

La storia di Bruno Gaspar, il terzino che ha fatto innamorare il Portogallo. Oggi a Firenze

19 giugno 2017 10:47

TRA CENTRAVANTI E NUOVO TERZINO DESTRO

04 giugno 2017 16:43

È Marco Ficini il tifoso viola ucciso in Portogallo, voleva celebrare il gemellaggio tra Fiorentina e Sporting

22 aprile 2017 13:51

La storia di Manuel Rui Costa. Re di se stesso, maestro di Firenze. Campione assoluto

28 marzo 2017 23:54

Ronaldo: "Quando ero piccolo ammiravo molto Rui Costa"

27 ottobre 2016 15:14

Paulo Sousa in difficoltà? La notizia rimbalza in Portogallo ma dalla società viola fanno sapere la loro risposta

06 ottobre 2016 17:51

Archivio

Esplora l'archivio di Portogallo

Sett. 23
Sett. 32 Sett. 25 Sett. 23
Sett. 36 Sett. 7 Sett. 6
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 21 Sett. 12 Sett. 5
Sett. 23
Sett. 42 Sett. 5
Sett. 46 Sett. 33
Sett. 46 Sett. 37 Sett. 26
Sett. 48 Sett. 46 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 13
Sett. 43 Sett. 40