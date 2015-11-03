Notizie Portogallo Fiorentina

Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo
04 giugno 2025 23:31
Dopo nemmeno un anno, Cabral fuori squadra al Benfica, un flop totale. Si cercano acquirenti
11 agosto 2024 20:19
La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto
23 giugno 2024 00:17
Passata la bufera, Serie A e Nazionali di nuovo al vertice. Il futuro si tinge di azzurro
06 giugno 2024 23:12
Clamoroso in Portogallo: Var non funziona e l'arbitro nega rigore al Porto con il cellulare
04 settembre 2023 18:31
Rilasciati i tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo, il processo ci sarà la prossima settimana
17 febbraio 2023 22:05
CorSport: “Scontri perché i tifosi viola e quelli dello Sporting Lisbona volevano uscire dal percorso"
17 febbraio 2023 09:25
8 tifosi della Fiorentina arrestati dalla polizia a Braga, la Curva Fiesole: "Liberate i nostri fratelli"
17 febbraio 2023 08:51
Aggredito e derubato di sciarpa e felpa della Fiorentina nel pieno centro di Braga in diretta. Il video
17 febbraio 2023 01:00
Braga è Viola, nel pieno centro della città portoghese ci sono solo tifosi della Fiorentina
16 febbraio 2023 14:00
Problemi per i tifosi della Fiorentina verso Braga, voli dalla Germania cancellati per guasto informatico
15 febbraio 2023 14:00
Altro che contestazione, il tifoso della Fiorentina non abbandona la squadra, sarà esodo in Portogallo
07 febbraio 2023 15:04
Il Portogallo valuta l'ex Fiorentina Paulo Sousa come CT, lui spera nella chiamata e rifiuta la Serie A
14 dicembre 2022 19:34
Amrabat monumentale anche contro il Portogallo. Il Marocco è in semifinale del mondiale
10 dicembre 2022 18:08
Retroscena Ronaldo, Palmeri: "Ha rifiutato di allenarsi con quelli che sono andati in panchina"
07 dicembre 2022 15:33
In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"
04 dicembre 2022 15:22
Dal Portogallo raccontano: "La Fiorentina si sta muovendo per prendere Elves Baldé, esterno classe 99"
23 maggio 2022 17:49
Ceccarini: "Osservatori della Fiorentina a guardare il Portogallo per osservare da vicino Dalot"
26 marzo 2022 20:57
Benfica perde in casa e i tifosi se la prendono con Rui Costa: "Mi prendo io tutte le responsabilità"
03 febbraio 2022 17:44
Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"
13 giugno 2021 14:53
Dal Portogallo, Sergio Oliveira ai dettagli con la Fiorentina, ingaggio da 3,5 milioni all'anno
09 giugno 2021 14:32
Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, ha preso il virus in nazionale. Tegola per la Juventus
13 ottobre 2020 16:30
Ufficiale: Montiel della Fiorentina è un nuovo giocatore del Vitoria FC in prestito secco
31 gennaio 2020 20:15
Ronaldo infortunato? No, con il Portogallo si allena regolarmente. Il ct: "Sta bene, non ha problemi"
12 novembre 2019 16:53
L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui
14 agosto 2019 19:00
Moviola Gazzetta, Biraghi chiede il rigore, Chiesa rischia il rosso per una manata
18 novembre 2018 12:48
L'Italia domina ma non sfonda il muro portoghese. A San Siro è 0-0. La cronaca
17 novembre 2018 22:37
(VIDEO): Fallaccio di Pepe su Chiesa che rischia di farsi veramente male. Italia sconfitta 1-0
10 settembre 2018 23:02
Dalla Russia: tifosi iraniani assediano l'hotel del Portogallo e impediscono agli avversari di riposare
25 giugno 2018 12:39
Calcio femminile: l'Italia vince anche in Portogallo e guida il girone a punteggio pieno
28 novembre 2017 20:23
Dal Portogallo: Gaspar subito via a gennaio, va a fare la Champions. Fonseca lo vuole...
16 novembre 2017 16:24
Dal Portogallo: a gennaio offerta viola da 3,5 milioni per Matheus Jesus. Corvino torna alla carica per il centrocampista...
06 ottobre 2017 16:00
Gil Dias scherza in allenamento con il Portogallo Under 21: la foto su Instagram
02 settembre 2017 16:35
Dal Portogallo: Gil Dias convince con la Fiorentina e conquista la prima convocazione in under 21
24 agosto 2017 18:41
UFFICIALE, BRUNO GASPAR È IL NUOVO TERZINO DESTRO DELLA FIORENTINA. OGGI LE VISITE MEDICHE
19 giugno 2017 15:24
La storia di Bruno Gaspar, il terzino che ha fatto innamorare il Portogallo. Oggi a Firenze
19 giugno 2017 10:47
TRA CENTRAVANTI E NUOVO TERZINO DESTRO
04 giugno 2017 16:43
È Marco Ficini il tifoso viola ucciso in Portogallo, voleva celebrare il gemellaggio tra Fiorentina e Sporting
22 aprile 2017 13:51
La storia di Manuel Rui Costa. Re di se stesso, maestro di Firenze. Campione assoluto
28 marzo 2017 23:54
Ronaldo: "Quando ero piccolo ammiravo molto Rui Costa"
27 ottobre 2016 15:14
Archivio