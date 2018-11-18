Moviola Gazzetta, Biraghi chiede il rigore, Chiesa rischia il rosso per una manata

Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport per la partita di ieri tra Italia e Portogallo:"Al 25’ Biraghi si incunea in area e ha la peggio nel sandwich Cancelo-Bernardo Silva, leggera spallata di que...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2018 12:48

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