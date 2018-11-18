Moviola Gazzetta, Biraghi chiede il rigore, Chiesa rischia il rosso per una manata
Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport per la partita di ieri tra Italia e Portogallo:"Al 25’ Biraghi si incunea in area e ha la peggio nel sandwich Cancelo-Bernardo Silva, leggera spallata di que...
Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport per la partita di ieri tra Italia e Portogallo:
"Al 25’ Biraghi si incunea in area e ha la peggio nel sandwich Cancelo-Bernardo Silva, leggera spallata di quest’ultimo ma non ci sono gli estremi per il rigore.In avvio di ripresa la gara si innervosisce: Cancelo si becca il giallo dopo due interventi duri su Biraghi in pochi minuti, così come Jorginho per un fallo tattico su Bruma in ripartenza. All’84’, Chiesa lanciato verso l’area avversaria tiene lontano Mario Rui con una manata al volto: dopo aver sentito l’assistente l’arbitro opta per il giallo ma ci poteva stare l’espulsione."