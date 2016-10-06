Paulo Sousa in difficoltà? La notizia rimbalza in Portogallo ma dalla società viola fanno sapere la loro risposta

Sousa in bilico? La stampa portoghese riceve la risposta della Fiorentina..

"E' il momento più difficile per Paulo Sousa" in Portogallo non ci vanno per il sottile parlando della situazione del tecnico portoghese. Il quotidiano portoghese "O Jogo" ha parlato questa mattina in maniera approfondita del momento poco felice dell'allenatore e anche dei rumors che lo vedono in bilico. A queste allusioni il quotidiano fa sapere e pubblica anche un virgolettato proveniente dall'interno della società viola: "Ultimatum al tecnico? Una notizia assurda". Intanto Sousa ora ha un trittico di partite che deve essere sfruttato appieno per poter risalire la classifica. La Fiorentina attualmente si trova al 14esimo posto, anche se ha una partita in meno.