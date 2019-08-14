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L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui

Secondo il giornale portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona vorrebbe cedere il terzino destro Bruno Gaspar. Però il giocatore ex Fiorentina, non ha ancora ricevuto nessuna offerta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 19:00
L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui -
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Secondo il giornale portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona vorrebbe cedere il terzino destro Bruno Gaspar. Però il giocatore ex Fiorentina, non ha ancora ricevuto nessuna offerta.

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