L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui
Secondo il giornale portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona vorrebbe cedere il terzino destro Bruno Gaspar. Però il giocatore ex Fiorentina, non ha ancora ricevuto nessuna offerta.
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 19:00
Secondo il giornale portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona vorrebbe cedere il terzino destro Bruno Gaspar. Però il giocatore ex Fiorentina, non ha ancora ricevuto nessuna offerta.