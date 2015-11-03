Notizie Sporting Lisbona Fiorentina

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha chiesto Harder in prestito, no dello Sporting, vuole 20 milioni”
12 agosto 2025 08:57
TMW rivela: "La Fiorentina si era mossa su Harder in estate. Lo Sporting ha poi offerto 21 milioni"
10 dicembre 2024 16:43
La Repubblica scrive: "Possibili guai giudiziari per Aquilani risalenti al suo periodo allo Sporting Lisbona"
27 giugno 2024 13:24
Calciomercato.com, Sporting Lisbona non chiude per Hjulmand: sullo sfondo c'è la Fiorentina
02 agosto 2023 18:08
Attenta Fiorentina, accordo vicino tra lo Sporting e il Lecce per Hjulmand. Deciderà il calciatore se accettare
30 luglio 2023 18:09
Allegri attacca Paulo Sousa: "Quello che ha detto è una mancanza di rispetto. Pensi alla sua squadra"
16 aprile 2023 10:50
Vi presentiamo Plata: grande estro, dinamismo e dribling ma anche anarchia tattica
20 agosto 2021 11:40
TMW, Gonzalo Plata vicino alla Fiorentina, accordo per il prestito con lo Sporting Lisbona
19 agosto 2021 21:56
TMW, trattativa avanzata per Gonzalo Plata: i Viola offrono un prestito con diritto di riscatto
18 agosto 2021 13:49
L'ex viola Gaspar sta rescindendo il contratto con lo Sporting Lisbona
01 gennaio 2021 17:34
Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto
14 novembre 2020 09:55
Dal Portogallo, omicidio del tifoso viola Ficini a Lisbona, ultrà del Benfica condannato a 4 anni di carcere
30 ottobre 2020 20:06
Viviano: "Giocare con la maglia viola ed il mio nome scritto dietro mi rende orgoglioso. Quell'anno.."
17 marzo 2020 22:56
Dal Portogallo: Wendel nel mirino dei viola. Domani gli osservatori a Lisbona. Il costo? 20 milioni
19 febbraio 2020 12:13
Record, Battaglia non vuole lasciare lo Sporting quindi chiude ad una sua cessione alla Fiorentina
28 gennaio 2020 13:24
Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo
27 gennaio 2020 10:03
La Fiorentina vuole Wendel, centrocampista '97 dello Sporting, ma è extracomunitario, serve prima vendere
25 gennaio 2020 07:41
Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dallo Sporting Lisbona. La formula
03 settembre 2019 11:23
Sporting Lisbona, Viana: "Reputiamo inappropriate le parole di Pradè su Bruno Fernandes"
30 agosto 2019 22:48
I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting
26 agosto 2019 08:55
Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus
24 agosto 2019 00:11
Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita?
23 agosto 2019 11:55
Pradè offre 16 milioni allo Sporting Lisbona per Raphinha. Servirà un nuovo rilancio viola
23 agosto 2019 01:19
Arrivano conferme, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. 25 milioni la sua valutazione
22 agosto 2019 12:33
Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo
22 agosto 2019 09:11
Oltre alla Samp anche lo Sporting Lisbona è su Simeone. I portoghesi vorrebbero il prestito...
19 agosto 2019 10:08
L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui
14 agosto 2019 19:00
A Bola, Viviano scaricato dallo Sporting Lisbona, futuro in Italia sempre più probabile..
09 luglio 2019 23:18
O Jogo: Sondaggio viola per Viviano. Ecco i dettagli della proposta viola..
27 dicembre 2018 21:15
Pedullà chiarisce: "Battaglia alla Fiorentina pista gelida, solo Pasalic per ora"
06 luglio 2018 18:23
Ag. Battaglia: "La Fiorentina lo vuole e ci ha fatto un'offerta. Stiamo valutando se venire a Firenze"
04 luglio 2018 15:16
UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...
27 giugno 2018 22:03
Viviano torna alla Fiorentina? No, domani firmerà con lo Sporting Lisbona. I dettagli dell'accordo
21 giugno 2018 00:43
Tuttosport: è sempre calda la pista che porta a Battaglia dello Sporting Lisbona
17 giugno 2018 13:18
Sei giocatori dello Sporting rescindono per l'aggressione. La Fiorentina piomba su B.Fernandes
12 giugno 2018 12:56
Corvino lo scaricò, adesso l'Inter offre 20 milioni allo Sporting Lisbona per Piccini
09 giugno 2018 12:29
Bruno Gaspar, tutti i dettagli sull'operazione: plusvalenza viola e clausola da 60 milioni
07 giugno 2018 20:01
Ufficiale, la Fiorentina cede Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Nelle casse viola 5 milioni di euro
07 giugno 2018 18:34
Bruno Gaspar a un passo dall’addio: visite mediche in corso a Lisbona
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Di Marzio: Bruno Gaspar vicino al ritorno in patria, su di lui c'è lo Sporting Lisbona
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Corriere dello Sport: la Fiorentina pensa a Battaglia dello Sporting Lisbona per il dopo Badelj
03 giugno 2018 12:35
Ricordate Piccini? Lo vuole Simeone Sr. a Madrid per 25 milioni di euro. Che rimpianto per la Fiorentina...
21 maggio 2018 16:35
Sporting Lisbona: sospesi Piccini e altri 18 giocatori. Il presidente: "Sono bambini viziati"
07 aprile 2018 12:29
Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."
14 novembre 2017 13:18
Piccini: "Amo la Fiorentina e sono tifoso viola, il mio sogno era giocare a Firenze ma mi hanno mandato via"
17 ottobre 2017 12:26
Gazzetta, male Bruno Gaspar e Maxi Olivera sui terzini, Pioli si consola con la coppia Astori-Vitor Hugo
30 luglio 2017 10:37
Corriere fiorentino, una Fiorentina figlia delle cessioni palesa tutti i suoi difetti contro lo Sporting Lisbona
30 luglio 2017 10:27
Perde 1-0 la Fiorentina contro lo Sporting, primo tiro in porta al 72° con Kalinic. Super Sportiello, bene anche Zekhnini
29 luglio 2017 21:09
SPORTING - FIORENTINA, FORM. UFF: BOCCIATO KALINIC, A CENTROCAMPO SANCHEZ E CRISTOFORO. HAGI TITOLARE
29 luglio 2017 18:15
La preparazione viola sta prendendo forma: amichevoli anche contro Sporting Lisbona e Wolfsburg
10 giugno 2017 13:17
La Fiorentina snobba Piccini, lo Sporting Lisbona lo acquista per 3 milioni, cinque anni di contratto
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I tifosi dello Sporting Lisbona dedicano una coreografia a Marco Ficini
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