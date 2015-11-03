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Notizie Sporting Lisbona Fiorentina

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha chiesto Harder in prestito, no dello Sporting, vuole 20 milioni”

12 agosto 2025 08:57

TMW rivela: "La Fiorentina si era mossa su Harder in estate. Lo Sporting ha poi offerto 21 milioni"

10 dicembre 2024 16:43

La Repubblica scrive: "Possibili guai giudiziari per Aquilani risalenti al suo periodo allo Sporting Lisbona"

27 giugno 2024 13:24

Calciomercato.com, Sporting Lisbona non chiude per Hjulmand: sullo sfondo c'è la Fiorentina

02 agosto 2023 18:08

Attenta Fiorentina, accordo vicino tra lo Sporting e il Lecce per Hjulmand. Deciderà il calciatore se accettare

30 luglio 2023 18:09

Allegri attacca Paulo Sousa: "Quello che ha detto è una mancanza di rispetto. Pensi alla sua squadra"

16 aprile 2023 10:50

Vi presentiamo Plata: grande estro, dinamismo e dribling ma anche anarchia tattica

20 agosto 2021 11:40

TMW, Gonzalo Plata vicino alla Fiorentina, accordo per il prestito con lo Sporting Lisbona

19 agosto 2021 21:56

TMW, trattativa avanzata per Gonzalo Plata: i Viola offrono un prestito con diritto di riscatto

18 agosto 2021 13:49

L'ex viola Gaspar sta rescindendo il contratto con lo Sporting Lisbona

01 gennaio 2021 17:34

Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto

14 novembre 2020 09:55

Dal Portogallo, omicidio del tifoso viola Ficini a Lisbona, ultrà del Benfica condannato a 4 anni di carcere

30 ottobre 2020 20:06

Viviano: "Giocare con la maglia viola ed il mio nome scritto dietro mi rende orgoglioso. Quell'anno.."

17 marzo 2020 22:56

Dal Portogallo: Wendel nel mirino dei viola. Domani gli osservatori a Lisbona. Il costo? 20 milioni

19 febbraio 2020 12:13

Record, Battaglia non vuole lasciare lo Sporting quindi chiude ad una sua cessione alla Fiorentina

28 gennaio 2020 13:24

Nazione, Battaglia dello Sporting e Marin dell’Ajax i nomi nuovi a centrocampo

27 gennaio 2020 10:03

La Fiorentina vuole Wendel, centrocampista '97 dello Sporting, ma è extracomunitario, serve prima vendere

25 gennaio 2020 07:41

Ufficiale: Raphinha è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dallo Sporting Lisbona. La formula

03 settembre 2019 11:23

Sporting Lisbona, Viana: "Reputiamo inappropriate le parole di Pradè su Bruno Fernandes"

30 agosto 2019 22:48

I viola alzano a 18+bonus l’offerta per Raphinha. Presto la risposta dello Sporting

26 agosto 2019 08:55

Di Marzio, viola in pressing per Raphinha dello Sporting Lisbona. Offerta alzata a 18 milioni + bonus

24 agosto 2019 00:11

Raphinha e Berardi sono i primi candidati per l'attacco viola. Simeone la possibile contropartita?

23 agosto 2019 11:55

Pradè offre 16 milioni allo Sporting Lisbona per Raphinha. Servirà un nuovo rilancio viola

23 agosto 2019 01:19

Arrivano conferme, la Fiorentina punta Raphinha dello Sporting Lisbona. 25 milioni la sua valutazione

22 agosto 2019 12:33

Sky Sport, tentativo viola per Raphinha dello Sporting Lisbona ma i portoghesi sparano alto sul prezzo

22 agosto 2019 09:11

Oltre alla Samp anche lo Sporting Lisbona è su Simeone. I portoghesi vorrebbero il prestito...

19 agosto 2019 10:08

L'ex difensore viola Gaspar ha deluso anche allo Sporting Lisbona. Nessuna offerta per lui

14 agosto 2019 19:00

A Bola, Viviano scaricato dallo Sporting Lisbona, futuro in Italia sempre più probabile..

09 luglio 2019 23:18

O Jogo: Sondaggio viola per Viviano. Ecco i dettagli della proposta viola..

27 dicembre 2018 21:15

Pedullà chiarisce: "Battaglia alla Fiorentina pista gelida, solo Pasalic per ora"

06 luglio 2018 18:23

Ag. Battaglia: "La Fiorentina lo vuole e ci ha fatto un'offerta. Stiamo valutando se venire a Firenze"

04 luglio 2018 15:16

UFFICIALE: Lo Sporting Lisbona esonera Mihajlovic dopo 9 giorni. Il motivo...

27 giugno 2018 22:03

Viviano torna alla Fiorentina? No, domani firmerà con lo Sporting Lisbona. I dettagli dell'accordo

21 giugno 2018 00:43

Tuttosport: è sempre calda la pista che porta a Battaglia dello Sporting Lisbona

17 giugno 2018 13:18

Sei giocatori dello Sporting rescindono per l'aggressione. La Fiorentina piomba su B.Fernandes

12 giugno 2018 12:56

Corvino lo scaricò, adesso l'Inter offre 20 milioni allo Sporting Lisbona per Piccini

09 giugno 2018 12:29

Bruno Gaspar, tutti i dettagli sull'operazione: plusvalenza viola e clausola da 60 milioni

07 giugno 2018 20:01

Ufficiale, la Fiorentina cede Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Nelle casse viola 5 milioni di euro

07 giugno 2018 18:34

Bruno Gaspar a un passo dall’addio: visite mediche in corso a Lisbona

07 giugno 2018 13:40

Di Marzio: Bruno Gaspar vicino al ritorno in patria, su di lui c'è lo Sporting Lisbona

06 giugno 2018 19:31

Corriere dello Sport: la Fiorentina pensa a Battaglia dello Sporting Lisbona per il dopo Badelj

03 giugno 2018 12:35

Ricordate Piccini? Lo vuole Simeone Sr. a Madrid per 25 milioni di euro. Che rimpianto per la Fiorentina...

21 maggio 2018 16:35

Sporting Lisbona: sospesi Piccini e altri 18 giocatori. Il presidente: "Sono bambini viziati"

07 aprile 2018 12:29

Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."

14 novembre 2017 13:18

Piccini: "Amo la Fiorentina e sono tifoso viola, il mio sogno era giocare a Firenze ma mi hanno mandato via"

17 ottobre 2017 12:26

Gazzetta, male Bruno Gaspar e Maxi Olivera sui terzini, Pioli si consola con la coppia Astori-Vitor Hugo

30 luglio 2017 10:37

Corriere fiorentino, una Fiorentina figlia delle cessioni palesa tutti i suoi difetti contro lo Sporting Lisbona

30 luglio 2017 10:27

Perde 1-0 la Fiorentina contro lo Sporting, primo tiro in porta al 72° con Kalinic. Super Sportiello, bene anche Zekhnini

29 luglio 2017 21:09

SPORTING - FIORENTINA, FORM. UFF: BOCCIATO KALINIC, A CENTROCAMPO SANCHEZ E CRISTOFORO. HAGI TITOLARE

29 luglio 2017 18:15

La preparazione viola sta prendendo forma: amichevoli anche contro Sporting Lisbona e Wolfsburg

10 giugno 2017 13:17

La Fiorentina snobba Piccini, lo Sporting Lisbona lo acquista per 3 milioni, cinque anni di contratto

15 maggio 2017 02:32

I tifosi dello Sporting Lisbona dedicano una coreografia a Marco Ficini

07 maggio 2017 15:21

Video: il minuto di silenzio per Marco Ficini nel derby Benfica-Sporting

23 aprile 2017 12:30

Clamoroso in Portogallo, ammazzato un tifoso della Fiorentina per gemellaggio con i tifosi dello Sporting Lisbona

22 aprile 2017 11:02

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