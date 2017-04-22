Clamoroso in Portogallo, ammazzato un tifoso della Fiorentina per gemellaggio con i tifosi dello Sporting Lisbona

Tragedia in Portogallo, il tifoso viola ammazzato vittima degli scontri tra tifosi dello Sporting e quelli del Benfica

Una brutta notizia arriva dal Portogallo. Un uomo italiano di 41 anni Marco Ficini, tifoso della Fiorentina è stato ucciso nei pressi dello stadio da Luz di Lisbona. Il tifoso viola era in compagnia di alcuni sostenitori dello Sporting Lisbona (esiste un gemellaggio molto caldo tra gli ultras viola e quelli biancoverdi) quando è stato investito volontariamente da una macchina. Gli inquirenti, che ancora non hanno individuato l’assassino, hanno subito legato l’accaduto alla rivalità tra le tifoserie dello Sporting e del Benfica. Poche ore prima c’era stata anche una fitta sassaiola in città. Subito dopo l’accaduto, tutti i presenti si sono dati alla fuga, e per terra, senza vita è rimasto il corpo del povero Marco.