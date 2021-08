Vi presentiamo Plata: grande estro, dinamismo e dribling ma anche anarchia tattica

La Fiorentina sembra davvero ad un passo dall’acquisto del giovanissimo e talentuoso esterno offensivo dello Sporting Lisbona Gonzalo Plata. Cerchiamo di conoscere meglio le caratteristiche ed il percorso di questo ragazzo tutto estro e fantasia.

LA CARRIERA

Cresciuto nelle giovanili dell’indipendiente del Valle, nel 2018 esordisce tra i professionisti con il club.

Il 31 gennaio 2019 sbarca in Europa firmando un contratto di 5 anni con lo Sporting Lisbona. Dopo avere giocato nei primi mesi nell’under-23 del club, viene aggregato alla prima squadra dei lusitani a partire dell’anno successivo, esordendovi il 31 agosto 2019 nella sconfitta per 2-3 contro il Rio Ave. Il 23 febbraio 2020 realizza la sua prima rete in campionato con i biancoverdi nel successo per 2-0 contro il Boavista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Talen t o Dribbling, velocità, abilità nell’uno contro uno, capacità di creare la superiorità numerica e grande dinamismo: sono queste le caratteristiche che impressionano maggiormente e caratterizzano il mancino Gonzalo Plata. Deve migliorare dal punto di visita della disciplina tattica e della capacità di sacrificarsi per la squadra.

Plata in fase di possesso tende a legare il gioco, a entrare nel campo e nel vivo dell’azione, ama partire dall’esterno per poi accentrarsi e cercare la conclusione a rete.

Gli manca forse qualche kilogrammo per impattare alla perfezione nel campionato italiano, ma ha sicuramente il talento per imporsi considerando anche la sua giovane età, ha giganteschi margini di miglioramento e lavorare con un tecnico preparato e che cura con maniacale precisione i movimenti offensivi come Italiano non potrà che accrescere il suo talento naturale.

MARZIO DE VITA

