Perde 1-0 la Fiorentina contro lo Sporting, primo tiro in porta al 72° con Kalinic. Super Sportiello, bene anche Zekhnini

Un tempo per parte e una buona condizione fisica dei viola che però non creano nulla o quasi. La cronaca e l'analisi della partita

Non va benissimo la prima vera amichevole della Fiorentina in Portogallo contro lo Sporting Lisbona, una partita in onore di Marco Ficini, tifoso viola morto pochi mesi fa dopo alcuni scontri tra tifosi proprio in terra Lusitana.

Questi gli iniziali 11 scelti da Stefano Pioli, Fiorentina: Sportiello; Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Astori (cap.), Maxi Olivera; Cristoforo, Sanchez; Chiesa, Hagi, Zekhnini; Babacar.

Si porta avanti lo Sporting al minuto 28 con Dost che sfrutta un rimpallo su un calcio d'angolo. Protagonista per la Fiorentina nel primo tempo Astori e Sportiello che con i loro interventi hanno evitato che il punteggio si facesse più pesante. Nel secondo tempo meglio la Fiorentina dei portoghesi che però non ha sfruttato il piccolo predominio, primo e unico tiro in porta su azione al minuto 72 con Kalinic su assist di Mato Fernandez. Da segnalare un grande occasione per Chiesa nel primo tempo che però manda alto da buona posizione.

La Fiorentina si dimostra una squadra ben allenata e ben messa in campo dal suo tecnico Stefano Pioli ma che non riesce a creare molto grazie all'inconsistenza offensiva. Migliore in campo Zekhnini che si conferma un ottimo prospetto.

A livello fisico sta bene la truppa viola considerato che ha tenuto testa ad una squadra più avanti in preparazione come quella dello Sporting che affronterà i preliminari.