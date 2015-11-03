Notizie Sportiello Fiorentina

Di Marzio: "Milan, se parte Sportiello Terracciano pronto a diventare il vice-Maignan"
09 luglio 2025 23:46
Sportiello: "Ho avuto Pioli a Firenze e lo conosco bene, non è bellissimo quello che viene scritto"
27 aprile 2024 20:35
Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”
18 aprile 2023 10:46
Da Bergamo, Gollini chiuso alla Fiorentina potrebbe tornare subito all’Atalanta come riserva
21 dicembre 2022 09:36
Nazione, oggi gara da brividi per Sportiello: sarebbe voluto restare alla Fiorentina, legato ai viola dal dramma Astori
02 ottobre 2022 09:58
Sportiello negativo al Coronavirus, era l'unico contagiato della rosa dell'Atalanta
07 maggio 2020 11:19
Atalanta, Sportiello ancora positivo al Coronavirus dopo il terzo tampone: è in buone condizioni
22 aprile 2020 19:01
Atalanta, l'ex viola Sportiello è positivo al Coronavirus. Il portiere è asintomatico
24 marzo 2020 20:37
Sportiello torna a Firenze ed ancora attende Astori che riprenda le sue scarpe dimenticate in stanza ad Udine. Storia di quella tragica serata...
05 aprile 2019 14:15
Longo: "Parole di Sportiello? Qui non siamo più alla Fiorentina, stiamo a Frosinone..."
07 dicembre 2018 15:52
Marchegiani:"Ieri poca attenzione difensiva, il pareggio era evitabile. Sportiello il migliore.."
10 novembre 2018 21:57
Sportiello: "Sono tifoso della Fiorentina, la società mi disse del mancato riscatto per colpa..."
07 novembre 2018 15:00
Biraghi: "Non devo migliorare solo in difesa. Simeone ci aiuta in fase difensiva. Pioli.."
07 novembre 2018 13:04
Atalanta e Fiorentina, storie di guerra tra proprièta. Il mancato riscatto di Sportiello deciso da Diego Della Valle. Il motivo..
30 settembre 2018 12:24
Sportiello: “Molto unito al gruppo che ho lasciato a Firenze, non lo dimenticherò mai”
14 luglio 2018 16:07
Ufficiale: Sportiello andrà in prestito al Frosinone. La Fiorentina non esercita il riscatto...
06 luglio 2018 13:42
(FOTO) Sportiello: "Firenze mi resterà sempre nel cuore, come il nostro Davide"
03 luglio 2018 19:40
Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari
02 luglio 2018 11:24
Sportiello non riscattato dall'Atalanta su ordine dei Della Valle. Ecco il motivo
22 giugno 2018 13:58
La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema
21 giugno 2018 16:10
Sportiello ad un passo dalla Sampdoria, all'Atalanta 6 milioni di euro. Sarà il dopo Viviano
20 giugno 2018 18:13
La Sampdoria scarica Viviano e vuole Sportiello per la porta. Incontro a Milano con l'entourage del calciatore
10 giugno 2018 11:44
Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...
06 giugno 2018 23:39
VIDEO: Sportiello, Saponara, Simeone e Biraghi si sfidano alla tedesca sugli spalti del Franchi
06 giugno 2018 15:10
Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano
06 giugno 2018 12:46
Sportiello al Genoa? No, il grifone ha scelto Marchetti come sostituto di Perin
04 giugno 2018 23:46
Ag. Sportiello: "La Viola gli era entrata nel cuore. Se si verificano altre cose pero'...."
04 giugno 2018 11:01
Il Tempo, porte girevoli a Roma: Skorupski via. Sportiello in giallorosso?
03 giugno 2018 12:06
Ag. Sportiello: “Firenze gli è entrata nel cuore ma potrebbe andarsene. Fiorentina ed Atalanta a colloquio”
02 giugno 2018 22:00
Frey: "Sportiello ha qualità, ma a Firenze c'è pressione. Badelj? Non me l'aspettavo, perso un leader"
30 maggio 2018 17:15
Casa Mercato viola, tradimento Badelj. Va alla Juve? Tutto su Skorupski per la porta
29 maggio 2018 23:41
Bucchioni: "Via sia Sportiello che Drago, ma Meret costa troppo. A Pioli servono 4 titolari..."
28 maggio 2018 15:55
Corriere Fiorentino, bilancio approvato e Sportiello via da Firenze. Mirante in pole position
26 maggio 2018 10:09
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
Bucchioni: “Anche Pioli ha bocciato il mercato di Corvino. Su Sportiello…”
24 maggio 2018 19:11
CEROFOLINI, SPORTIELLO E UNA SCELTA SENZA LOGICA. O CON UNA GRANDE SORPRESA...
24 maggio 2018 14:32
Sportiello: la Fiorentina temporeggia. Il Genoa si inserisce fortemente sul giocatore
24 maggio 2018 14:22
Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola
24 maggio 2018 11:35
Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...
23 maggio 2018 23:41
La Nazione, in porta cambia tutto: via sia Dragowski che Sportiello, troppi i 5.5mln di riscatto
23 maggio 2018 09:58
La società non molla Sportiello: al lavoro per ottenere lo sconto dall'Atalanta...
22 maggio 2018 09:54
Per la porta si potrebbe aprire un nuovo ciclo con Meret della Spal
22 maggio 2018 08:29
(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram
21 maggio 2018 17:04
Pedullà: "Badelj vuole mettersi in luce al Mondiale. Sportiello? La Fiorentina ci sta pensando"
21 maggio 2018 15:54
Corriere Fiorentino, rinnovo Badelj: altra proposta viola. Sportiello spinge per rimanere a Firenze
21 maggio 2018 09:10
DRAGOWSKI CHE DISASTRO! I TIFOSI LO VOLEVANO TITOLARE, ORA LONTANO DA FIRENZE. SPORTIELLO SI O NO?
20 maggio 2018 20:39
Pioli cambia tutto: dentro Bruno Gaspar e Dragowski per Pezzella e Sportiello
20 maggio 2018 18:54
Ferrara: "Sportiello è un caso, la Fiorentina deve decidere cosa fare. Chi potrebbe prendere il suo posto..."
17 maggio 2018 12:05
Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...
12 maggio 2018 10:46
Tuttosport: Fiorentina perplessa su Sportiello, può prendere Consigli con gli stessi soldi del riscatto
11 maggio 2018 16:11
Sportiello futuro incerto. Un ragazzo di Fiesole per la porta?
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FOTO: Saponara di nuovo commovente poeta: "Auguri Marco, quante ne stiamo passando?"
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Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?
10 maggio 2018 11:29
Offese pesanti da un tifoso del Genoa a Sportiello dopo la rimonta viola. Il motivo...
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Dalla Spagna sicuri: Fiorentina sullo svincolato Guaita, portiere del Getafe. Meglio che riscattare Sportiello?
09 maggio 2018 12:19
Sportiello terzo meno battuto della storia viola. In Serie A solo in tre meglio...
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FOTO: Sportiello ed un regalo tutto viola per la sua figlia Diletta
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Riscatti: Pezzella una formalità, Sportiello la decisione dopo il CDA. La data…
08 maggio 2018 10:30
Sportiello: "Esplodo, svengo. I sogni non conoscono limiti, guardando il cielo ci proviamo"
06 maggio 2018 18:09
CorSport: "La Fiorentina riscatta Sportiello, ma vuole spendere meno. Portiere tra viola, Napoli e nazionale..."
26 aprile 2018 09:42
Nazione: Sportiello cerca il record di Superchi. Contro il Napoli per convincere Corvino a riscattarlo...
24 aprile 2018 10:58
Sportiello, l'Atalanta apre al rinnovo del prestito: il rapporto tra lui e Gasperini è distrutto
21 aprile 2018 10:42
Corvino: "Siamo in lotta per l'Europa quindi le cose sono state fatte bene. Dirigenti Lazio furbi perchè..."
20 aprile 2018 16:43
Sportiello o Dragowski? Non è da scartare anche una terza soluzione
20 aprile 2018 09:24
Follia Sportiello e Dragowski non ne para una: la lunga notte di black out dei portieri viola
18 aprile 2018 23:15
Squalifiche, piove sul bagnato: Pezzella e Sportiello salteranno la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo
18 aprile 2018 22:59
Follia Sportiello, prende la palla fuori area e viene espulso dopo 5 minuti
18 aprile 2018 20:45
Ag. Sportiello: "Aspettiamo la Fiorentina per il riscatto. Se non dovesse farlo Napoli opzione top"
17 aprile 2018 14:28
Sportiello: la strategia. Niente riscatto adesso, ma non tornerà a Bergamo
17 aprile 2018 10:10
Sportiello: "Astori era come un genitore per noi. Voglio restare a Firenze, dopo l'errore contro la Juventus..."
12 aprile 2018 10:00
Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale
11 aprile 2018 23:53
Sportiello, un riscatto a rischio. L'aggiornamento sulla trattativa con l’Atalanta…
11 aprile 2018 11:18
Di Gennaro: "Sportiello a Roma sembrava Buffon. Simeone segna come Batistuta, Saponara è luce"
09 aprile 2018 20:36
Qs: a Roma un altro punto in favore di Sportiello. Ora la Fiorentina lo riscatterà?
09 aprile 2018 10:36
Sportiello: "Giochiamo in dodici, grazie Davide! Non molliamo"
07 aprile 2018 20:52
Riscattare o non riscattare Marco Sportiello? La Fiorentina ci pensa, le ultime partite...
05 aprile 2018 16:08
Sportiello su Instagram: "Sempre per te Davidone, continuiamo cosí"
31 marzo 2018 17:15
Porta: Sportiello vs Dragowski uno andrà via. L'indiziato maggiore è il polacco
27 marzo 2018 09:08
FOTO: Teppisti distruggono parte dell'auto di Sportiello
24 marzo 2018 13:06
Spese per il mercato: 17 milioni già previsti ma serviranno altri elementi di valore
22 marzo 2018 09:42
Sportiello: "Davide punto di riferimento. Spero che abbia visto sua figlia prima di morire."
22 marzo 2018 09:08
La Fiorentina è intenzionata a riscattare Marco Sportiello
21 marzo 2018 12:39
Carmagnini: "Divisa di Sportiello a Torino non regolamentare."
21 marzo 2018 11:23
Sportiello: "Siamo qui per fare punti, gara difficile."
18 marzo 2018 14:37
L'ultimo messaggio di Astori a Sportiello: "Domani mattina mi riprendo le scarpe". Serata di playstation tra i due
04 marzo 2018 17:32
Sportiello, un mese per convincere la viola a riscattarlo. E punta al record di Albertosi e Galli...
28 febbraio 2018 10:16
Sportiello riscatto difficile, la Fiorentina vuole quanto meno uno sconto sul cartellino
19 febbraio 2018 09:21
Graziani: "Sportiello? Deve restare titolare, le papere capitano a tutti. Il difetto della Fiorentina..."
15 febbraio 2018 15:39
Mareggini: "Sportiello è bravo ma non è sereno, sul gol ha sbagliato posizionamento"
13 febbraio 2018 20:02
Calamai: "Sportiello? Non va massacrato, ma è il momento di fare spazio a Dragowski"
13 febbraio 2018 19:43
I tifosi sono schierati con Dragowski, addio a Sportiello
13 febbraio 2018 09:29
Il parere di Galli: "Spazio a Dragowski, ma nelle ultime 10 gare. Accantonare ora Sportiello..."
12 febbraio 2018 17:46
Saponara-Pezzella, doppio riscatto da 19 milioni. E con Sportiello a giugno già meno 25 milioni...
12 febbraio 2018 10:33
Ora Sportiello rischia: Pioli e Corvino valuteranno Dragowski, tra ragioni tecniche ed economiche...
12 febbraio 2018 10:21
BergamoNerazzurra: "Sportiello dopo Buffon? Etichetta da capre. Il giochino dell'Atalanta scoperto..."
11 febbraio 2018 21:54
Adesso Sportiello è in bilico: c’è Dragowski nei piani della Fiorentina. Il prossimo match...
11 febbraio 2018 09:07
Sconcerti: "La Fiorentina ha fatto molto perché è già salva. Berna è un campione, non è colpa di Sportiello"
10 febbraio 2018 16:58
Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."
05 febbraio 2018 15:21
Sportiello rinato in viola: parate, cene e Ponte Vecchio. Ora sogna il riscatto, ma Dragowski...
26 gennaio 2018 11:31
Corriere Dello Sport, la Fiorentina riscatterà sia Sportiello che Pezzella a Giugno. 16 milioni per i due giocatori
25 gennaio 2018 09:10
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