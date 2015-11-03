Labaro Viola

Notizie Sportiello Fiorentina

Di Marzio: "Milan, se parte Sportiello Terracciano pronto a diventare il vice-Maignan"

09 luglio 2025 23:46

Sportiello: "Ho avuto Pioli a Firenze e lo conosco bene, non è bellissimo quello che viene scritto"

27 aprile 2024 20:35

Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”

18 aprile 2023 10:46

Da Bergamo, Gollini chiuso alla Fiorentina potrebbe tornare subito all’Atalanta come riserva

21 dicembre 2022 09:36

Nazione, oggi gara da brividi per Sportiello: sarebbe voluto restare alla Fiorentina, legato ai viola dal dramma Astori

02 ottobre 2022 09:58

Sportiello negativo al Coronavirus, era l'unico contagiato della rosa dell'Atalanta

07 maggio 2020 11:19

Atalanta, Sportiello ancora positivo al Coronavirus dopo il terzo tampone: è in buone condizioni

22 aprile 2020 19:01

Atalanta, l'ex viola Sportiello è positivo al Coronavirus. Il portiere è asintomatico

24 marzo 2020 20:37

Sportiello torna a Firenze ed ancora attende Astori che riprenda le sue scarpe dimenticate in stanza ad Udine. Storia di quella tragica serata...

05 aprile 2019 14:15

Longo: "Parole di Sportiello? Qui non siamo più alla Fiorentina, stiamo a Frosinone..."

07 dicembre 2018 15:52

Marchegiani:"Ieri poca attenzione difensiva, il pareggio era evitabile. Sportiello il migliore.."

10 novembre 2018 21:57

Sportiello: "Sono tifoso della Fiorentina, la società mi disse del mancato riscatto per colpa..."

07 novembre 2018 15:00

Biraghi: "Non devo migliorare solo in difesa. Simeone ci aiuta in fase difensiva. Pioli.."

07 novembre 2018 13:04

Atalanta e Fiorentina, storie di guerra tra proprièta. Il mancato riscatto di Sportiello deciso da Diego Della Valle. Il motivo..

30 settembre 2018 12:24

Sportiello: “Molto unito al gruppo che ho lasciato a Firenze, non lo dimenticherò mai”

14 luglio 2018 16:07

Ufficiale: Sportiello andrà in prestito al Frosinone. La Fiorentina non esercita il riscatto...

06 luglio 2018 13:42

(FOTO) Sportiello: "Firenze mi resterà sempre nel cuore, come il nostro Davide"

03 luglio 2018 19:40

Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari

02 luglio 2018 11:24

Sportiello non riscattato dall'Atalanta su ordine dei Della Valle. Ecco il motivo

22 giugno 2018 13:58

La Fiorentina deve prendere velocemente un portiere per evitare un grande problema

21 giugno 2018 16:10

Sportiello ad un passo dalla Sampdoria, all'Atalanta 6 milioni di euro. Sarà il dopo Viviano

20 giugno 2018 18:13

La Sampdoria scarica Viviano e vuole Sportiello per la porta. Incontro a Milano con l'entourage del calciatore

10 giugno 2018 11:44

Casa Mercato Viola, Pjaca vicino ai viola. Sfuma El Sharaawy? Nel frattempo arriva il portiere,ma...

06 giugno 2018 23:39

VIDEO: Sportiello, Saponara, Simeone e Biraghi si sfidano alla tedesca sugli spalti del Franchi

06 giugno 2018 15:10

Gazzetta dello Sport: la Samp pensa a Sportiello per sostituire il partente Viviano

06 giugno 2018 12:46

Sportiello al Genoa? No, il grifone ha scelto Marchetti come sostituto di Perin

04 giugno 2018 23:46

Ag. Sportiello: "La Viola gli era entrata nel cuore. Se si verificano altre cose pero'...."

04 giugno 2018 11:01

Il Tempo, porte girevoli a Roma: Skorupski via. Sportiello in giallorosso?

03 giugno 2018 12:06

Ag. Sportiello: “Firenze gli è entrata nel cuore ma potrebbe andarsene. Fiorentina ed Atalanta a colloquio”

02 giugno 2018 22:00

Frey: "Sportiello ha qualità, ma a Firenze c'è pressione. Badelj? Non me l'aspettavo, perso un leader"

30 maggio 2018 17:15

Casa Mercato viola, tradimento Badelj. Va alla Juve? Tutto su Skorupski per la porta

29 maggio 2018 23:41

Bucchioni: "Via sia Sportiello che Drago, ma Meret costa troppo. A Pioli servono 4 titolari..."

28 maggio 2018 15:55

Corriere Fiorentino, bilancio approvato e Sportiello via da Firenze. Mirante in pole position

26 maggio 2018 10:09

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

Bucchioni: “Anche Pioli ha bocciato il mercato di Corvino. Su Sportiello…”

24 maggio 2018 19:11

CEROFOLINI, SPORTIELLO E UNA SCELTA SENZA LOGICA. O CON UNA GRANDE SORPRESA...

24 maggio 2018 14:32

Sportiello: la Fiorentina temporeggia. Il Genoa si inserisce fortemente sul giocatore

24 maggio 2018 14:22

Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola

24 maggio 2018 11:35

Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...

23 maggio 2018 23:41

La Nazione, in porta cambia tutto: via sia Dragowski che Sportiello, troppi i 5.5mln di riscatto

23 maggio 2018 09:58

La società non molla Sportiello: al lavoro per ottenere lo sconto dall'Atalanta...

22 maggio 2018 09:54

Per la porta si potrebbe aprire un nuovo ciclo con Meret della Spal

22 maggio 2018 08:29

(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram

21 maggio 2018 17:04

Pedullà: "Badelj vuole mettersi in luce al Mondiale. Sportiello? La Fiorentina ci sta pensando"

21 maggio 2018 15:54

Corriere Fiorentino, rinnovo Badelj: altra proposta viola. Sportiello spinge per rimanere a Firenze

21 maggio 2018 09:10

DRAGOWSKI CHE DISASTRO! I TIFOSI LO VOLEVANO TITOLARE, ORA LONTANO DA FIRENZE. SPORTIELLO SI O NO?

20 maggio 2018 20:39

Pioli cambia tutto: dentro Bruno Gaspar e Dragowski per Pezzella e Sportiello

20 maggio 2018 18:54

Ferrara: "Sportiello è un caso, la Fiorentina deve decidere cosa fare. Chi potrebbe prendere il suo posto..."

17 maggio 2018 12:05

Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...

12 maggio 2018 10:46

Tuttosport: Fiorentina perplessa su Sportiello, può prendere Consigli con gli stessi soldi del riscatto

11 maggio 2018 16:11

Sportiello futuro incerto. Un ragazzo di Fiesole per la porta?

11 maggio 2018 10:06

FOTO: Saponara di nuovo commovente poeta: "Auguri Marco, quante ne stiamo passando?"

10 maggio 2018 15:24

Papere in finale, in EL e campionato vs 525' di imbattibilità: Donnarumma vale 10 volte Sportiello?

10 maggio 2018 11:29

Offese pesanti da un tifoso del Genoa a Sportiello dopo la rimonta viola. Il motivo...

09 maggio 2018 17:44

Dalla Spagna sicuri: Fiorentina sullo svincolato Guaita, portiere del Getafe. Meglio che riscattare Sportiello?

09 maggio 2018 12:19

Sportiello terzo meno battuto della storia viola. In Serie A solo in tre meglio...

09 maggio 2018 11:41

FOTO: Sportiello ed un regalo tutto viola per la sua figlia Diletta

08 maggio 2018 19:51

Riscatti: Pezzella una formalità, Sportiello la decisione dopo il CDA. La data…

08 maggio 2018 10:30

Sportiello: "Esplodo, svengo. I sogni non conoscono limiti, guardando il cielo ci proviamo"

06 maggio 2018 18:09

CorSport: "La Fiorentina riscatta Sportiello, ma vuole spendere meno. Portiere tra viola, Napoli e nazionale..."

26 aprile 2018 09:42

Nazione: Sportiello cerca il record di Superchi. Contro il Napoli per convincere Corvino a riscattarlo...

24 aprile 2018 10:58

Sportiello, l'Atalanta apre al rinnovo del prestito: il rapporto tra lui e Gasperini è distrutto

21 aprile 2018 10:42

Corvino: "Siamo in lotta per l'Europa quindi le cose sono state fatte bene. Dirigenti Lazio furbi perchè..."

20 aprile 2018 16:43

Sportiello o Dragowski? Non è da scartare anche una terza soluzione

20 aprile 2018 09:24

Follia Sportiello e Dragowski non ne para una: la lunga notte di black out dei portieri viola

18 aprile 2018 23:15

Squalifiche, piove sul bagnato: Pezzella e Sportiello salteranno la trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo

18 aprile 2018 22:59

Follia Sportiello, prende la palla fuori area e viene espulso dopo 5 minuti

18 aprile 2018 20:45

Ag. Sportiello: "Aspettiamo la Fiorentina per il riscatto. Se non dovesse farlo Napoli opzione top"

17 aprile 2018 14:28

Sportiello: la strategia. Niente riscatto adesso, ma non tornerà a Bergamo

17 aprile 2018 10:10

Sportiello: "Astori era come un genitore per noi. Voglio restare a Firenze, dopo l'errore contro la Juventus..."

12 aprile 2018 10:00

Sportiello, Saponara e Cerofolini vanno a trovare Lo Faso operato in ospedale

11 aprile 2018 23:53

Sportiello, un riscatto a rischio. L'aggiornamento sulla trattativa con l’Atalanta…

11 aprile 2018 11:18

Di Gennaro: "Sportiello a Roma sembrava Buffon. Simeone segna come Batistuta, Saponara è luce"

09 aprile 2018 20:36

Qs: a Roma un altro punto in favore di Sportiello. Ora la Fiorentina lo riscatterà?

09 aprile 2018 10:36

Sportiello: "Giochiamo in dodici, grazie Davide! Non molliamo"

07 aprile 2018 20:52

Riscattare o non riscattare Marco Sportiello? La Fiorentina ci pensa, le ultime partite...

05 aprile 2018 16:08

Sportiello su Instagram: "Sempre per te Davidone, continuiamo cosí"

31 marzo 2018 17:15

Porta: Sportiello vs Dragowski uno andrà via. L'indiziato maggiore è il polacco

27 marzo 2018 09:08

FOTO: Teppisti distruggono parte dell'auto di Sportiello

24 marzo 2018 13:06

Spese per il mercato: 17 milioni già previsti ma serviranno altri elementi di valore

22 marzo 2018 09:42

Sportiello: "Davide punto di riferimento. Spero che abbia visto sua figlia prima di morire."

22 marzo 2018 09:08

La Fiorentina è intenzionata a riscattare Marco Sportiello

21 marzo 2018 12:39

Carmagnini: "Divisa di Sportiello a Torino non regolamentare."

21 marzo 2018 11:23

Sportiello: "Siamo qui per fare punti, gara difficile."

18 marzo 2018 14:37

L'ultimo messaggio di Astori a Sportiello: "Domani mattina mi riprendo le scarpe". Serata di playstation tra i due

04 marzo 2018 17:32

Sportiello, un mese per convincere la viola a riscattarlo. E punta al record di Albertosi e Galli...

28 febbraio 2018 10:16

Sportiello riscatto difficile, la Fiorentina vuole quanto meno uno sconto sul cartellino

19 febbraio 2018 09:21

Graziani: "Sportiello? Deve restare titolare, le papere capitano a tutti. Il difetto della Fiorentina..."

15 febbraio 2018 15:39

Mareggini: "Sportiello è bravo ma non è sereno, sul gol ha sbagliato posizionamento"

13 febbraio 2018 20:02

Calamai: "Sportiello? Non va massacrato, ma è il momento di fare spazio a Dragowski"

13 febbraio 2018 19:43

I tifosi sono schierati con Dragowski, addio a Sportiello

13 febbraio 2018 09:29

Il parere di Galli: "Spazio a Dragowski, ma nelle ultime 10 gare. Accantonare ora Sportiello..."

12 febbraio 2018 17:46

Saponara-Pezzella, doppio riscatto da 19 milioni. E con Sportiello a giugno già meno 25 milioni...

12 febbraio 2018 10:33

Ora Sportiello rischia: Pioli e Corvino valuteranno Dragowski, tra ragioni tecniche ed economiche...

12 febbraio 2018 10:21

BergamoNerazzurra: "Sportiello dopo Buffon? Etichetta da capre. Il giochino dell'Atalanta scoperto..."

11 febbraio 2018 21:54

Adesso Sportiello è in bilico: c’è Dragowski nei piani della Fiorentina. Il prossimo match...

11 febbraio 2018 09:07

Sconcerti: "La Fiorentina ha fatto molto perché è già salva. Berna è un campione, non è colpa di Sportiello"

10 febbraio 2018 16:58

Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."

05 febbraio 2018 15:21

Sportiello rinato in viola: parate, cene e Ponte Vecchio. Ora sogna il riscatto, ma Dragowski...

26 gennaio 2018 11:31

Corriere Dello Sport, la Fiorentina riscatterà sia Sportiello che Pezzella a Giugno. 16 milioni per i due giocatori

25 gennaio 2018 09:10

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