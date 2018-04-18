Follia Sportiello e Dragowski non ne para una: la lunga notte di black out dei portieri viola
La lunga notte di black out dei portieri viola. Se fosse un film horror potremmo chiamarlo così.Invece no, è tutto maledettamente vero. La partita di Sportiello, purtroppo, è tutta condensata nel marc...
La lunga notte di black out dei portieri viola. Se fosse un film horror potremmo chiamarlo così.
Invece no, è tutto maledettamente vero. La partita di Sportiello, purtroppo, è tutta condensata nel marchiano errore di valutazione che lo costringe alla parata d'istinto, con la mano. E alla conseguente espulsione.
Dragowski entra a freddo, è vero, ma non ne para una nemmeno per sbaglio. Impalato sulla punizione di Luis Alberto, malissimo sul gol di Caceres, poco reattivo sulla conclusione di Felipe Anderson.
E in una notte di 4 gol presi in casa, la discussione sulla reale affidabilità degli estremi difensori viola si riapre.