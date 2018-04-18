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Follia Sportiello e Dragowski non ne para una: la lunga notte di black out dei portieri viola

La lunga notte di black out dei portieri viola. Se fosse un film horror potremmo chiamarlo così.Invece no, è tutto maledettamente vero. La partita di Sportiello, purtroppo, è tutta condensata nel marc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 23:15
Follia Sportiello e Dragowski non ne para una: la lunga notte di black out dei portieri viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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La lunga notte di black out dei portieri viola. Se fosse un film horror potremmo chiamarlo così.

Invece no, è tutto maledettamente vero. La partita di Sportiello, purtroppo, è tutta condensata nel marchiano errore di valutazione che lo costringe alla parata d'istinto, con la mano. E alla conseguente espulsione.

Dragowski entra a freddo, è vero, ma non ne para una nemmeno per sbaglio. Impalato sulla punizione di Luis Alberto, malissimo sul gol di Caceres, poco reattivo sulla conclusione di Felipe Anderson.

E in una notte di 4 gol presi in casa, la discussione sulla reale affidabilità degli estremi difensori viola si riapre.

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