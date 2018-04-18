Follia Sportiello e Dragowski non ne para una: la lunga notte di black out dei portieri viola

La lunga notte di black out dei portieri viola. Se fosse un film horror potremmo chiamarlo così.Invece no, è tutto maledettamente vero. La partita di Sportiello, purtroppo, è tutta condensata nel marc...

A cura di Redazione Labaroviola 18 aprile 2018 23:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski

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