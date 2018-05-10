FOTO: Saponara di nuovo commovente poeta: "Auguri Marco, quante ne stiamo passando?"

Questo il testo del messaggio di auguri su Instagram di Saponara per il compleanno di Marco SportielloÈ passato poco più di un anno da quando ho conosciuto questo ragazzo. Apparentemente lo ritenevo m...

Questo il testo del messaggio di auguri su Instagram di Saponara per il compleanno di Marco Sportiello

È passato poco più di un anno da quando ho conosciuto questo ragazzo. Apparentemente lo ritenevo molto diverso da me ma il tempo ci ha permesso di scoprirci l'un l'altro e capire che in fondo siamo più simili di quanto pensassi.

Quante ne stiamo passando, eh champ?

TANTI AUGURI MARCO, se voglio.