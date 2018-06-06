VIDEO: Sportiello, Saponara, Simeone e Biraghi si sfidano alla tedesca sugli spalti del Franchi

Bella iniziativa quella della pagina Facebook "Calciatori Brutti" che ha fatto sfidare alla tedesca quattro giocatori della Fiorentina tra gli spalti del Franchi. Sportiello, Saponara, Simeone e Birag...

Bella iniziativa quella della pagina Facebook "Calciatori Brutti" che ha fatto sfidare alla tedesca quattro giocatori della Fiorentina tra gli spalti del Franchi. Sportiello, Saponara, Simeone e Biraghi sono stati i calciatori viola che hanno preso parte a questo gioco. Ecco il video della tedesca con il vincitore della sfida.