DRAGOWSKI CHE DISASTRO! I TIFOSI LO VOLEVANO TITOLARE, ORA LONTANO DA FIRENZE. SPORTIELLO SI O NO?

E' un risultato pesante quello maturato a Milano nella gara che ha visto di fronte Milan e Fiorentina.Sicuramente però, è emersa una notizia inequivocabile: la Fiorentina non ha un portiere affidabile...

E' un risultato pesante quello maturato a Milano nella gara che ha visto di fronte Milan e Fiorentina.

Sicuramente però, è emersa una notizia inequivocabile: la Fiorentina non ha un portiere affidabile. Nell'analisi di ogni goal subito ci sono responsabilità dell'estremo difensore prima Sportiello e poi Dragowski. Sul polacco però decidiamo di soffermarci: quando Sportiello non aveva un rendimento eccelso, a gran voce (vista anche la buona prestazione a Roma contro la Lazio in Coppa Italia) I tifosi viola pretendevano Dragowski titolare.

Adesso però dopo le prestazioni emerse del classe '97 contro Lazio in casa in Campionato, Sassuolo in trasferta e Milan i pareri sono più che cambiati. La rabbia emersa in questi minuti è tanta ed il parere è totalmente cambiato, tutti i tifosi lo metterebbero alla porta. Vedremo cosa succederà ma ribadiamo il concetto: alla Fiorentina manca un portiere affidabile e Corvino in questo dovrà essere maestro poichè per Dragowski sono già stati investiti 3 milioni che ad oggi non sarebbero recuperabili, e per Sportiello il diritto di riscatto con l'Atalanta ammonta a 6 milioni. Cragno, Meret, Scuffet sono nomi che la Fiorentina segue da tempo ma al momento anche questi tre giovani non hanno dimostrato completa affidabilità e ciò potrebbe portare un problema da grande a gigantesco.

Solo il tempo darà le sue risposte, priorità alla cosa da difendere con le unghie e con i denti: la porta viola.

Gabriele Caldieron