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Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola

Sembra ormai certo che la Fiorentina non riscatterà il portiere Marco Sportiello. Il giocatore non ha pienamente convinto la società che infatti ha preso tempo. Adesso la decisione sembra essere fatta...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
24 maggio 2018 11:35
Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sportiello
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Sembra ormai certo che la Fiorentina non riscatterà il portiere Marco Sportiello. Il giocatore non ha pienamente convinto la società che infatti ha preso tempo. Adesso la decisione sembra essere fatta: il numero 57 lascerà la Fiorentina.

La rosa di possibili sostituti è abbastanza ampia. Il favorito è Andrea Consigli del Sassuolo. Il portiere è abbastanza affidabile e non ha un costo particolarmente elevato. Inoltre conosce molto bene il campionato italiano. In nome da tenere in particolare considerazione è quello di Vicente Guaita che si svincolerà a giugno dal Getafe. Da scartare il nome di Meret che per parola dell'agente non è interessato alla proposta viola perchè società simile all'Udinese a livello di mercato. Difficile che possa essere Cragno, il giocatore di Fiesole gradirebbe una proposta viola, ma le richieste del Cagliari per il cartellino sono molto esose.

Lorenzo Bigiotti

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