Labaro Viola

Notizie Cragno Fiorentina

Gazzetta, Audero il nome in pole. Occhio a Caprile. Torna di moda Cragno, costa 4-5 milioni

28 giugno 2023 08:58

Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza

25 giugno 2023 11:08

Il Tirreno, Fiorentina in cerca di un portiere: sondaggio per Audero, Cragno e Falcone

22 giugno 2023 16:50

Ag. Cragno: "Fiorentina lo voleva solo in prestito. Non avevano disponibilità e voglia di mettere certi soldi"

13 aprile 2023 13:30

Cragno, bellissima testimonianza: "Balbetto, non è un problema. Se qualcuno è interessato, aspetta"

22 febbraio 2023 21:14

Cragno, il Monza è stato un fallimento. La Fiorentina potrebbe prenderlo se parte Gollini

27 dicembre 2022 20:25

Tuttosport, Cragno in uscita dal Monza. E aspetta di capire cosa succederà alla Fiorentina

16 dicembre 2022 17:18

Tuttosport, Gollini all’addio? C’è il Bologna. Fiorentina su Cragno, lascerà il Monza

01 dicembre 2022 09:26

Il Monza non fa giocare Cragno, il suo procuratore attacca: "Situazione grottesca, era in nazionale"

26 novembre 2022 17:17

Gazzetta, la Fiorentina riflette su Cragno. Occhio all’Inter che prepara l’affondo per giugno 

25 novembre 2022 09:19

Nazione, Gollini all'addio. Idea Cragno ma la Fiorentina vuole il prestito senza diritto di riscatto 

24 novembre 2022 09:21

Nazione, Cragno torna di moda: la Fiorentina potrebbe proporre una trattativa al Cagliari

22 novembre 2022 09:35

La Nazione scrive: "Cragno non sta giocando al Monza, potrebbe essere un'idea per la Fiorentina"

21 novembre 2022 13:08

Ag. Cragno rivela: "C'è stato sondaggio della Fiorentina, ma Monza più concreto e convincente"

22 giugno 2022 22:20

Sfuma definitivamente Cragno per la Fiorentina. Di Marzio annuncia: "Sarà il nuovo portiere del Monza"

21 giugno 2022 16:22

Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"

18 giugno 2022 01:33

Ceccarini annuncia: "Risale Cragno per la porta della Fiorentina. Per Gollini si inserisce il Monza"

15 giugno 2022 22:18

Gazzetta, Gollini alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto? Tra i nomi c’è anche Cragno

13 giugno 2022 08:54

Bucchioni sicuro: "Gollini non interessa alla Fiorentina. Cragno invece piace alla dirigenza viola"

05 giugno 2022 13:19

Bucchioni: "Belotti non arriverà alla Fiorentina perchè inadatto al gioco di Italiano e per l'alto ingaggio"

05 giugno 2022 13:14

Schira rivela: "Cragno andrebbe subito alla Fiorentina. Viola senza fretta: non vogliono sbagliare portiere"

31 maggio 2022 20:39

"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"

27 maggio 2022 16:58

Nazione, Vicario in pole ma c'è anche Cragno. Spunta Gollini, Kouamé la carta di scambio?

24 maggio 2022 09:23

Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"

04 maggio 2022 11:18

Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"

13 febbraio 2022 18:52

"A diciott'anni Cragno fu scartato dalla Fiorentina, Corvino gli preferiva Manfredini"

21 gennaio 2022 14:16

Cragno e Deiola positivi al Covid-19: entrambi probabilmente assenti domenica contro la Fiorentina

19 gennaio 2022 18:04

Nazione, Dragowski è incedibile ma il Napoli è in pressing. Cragno per cambiare le idee viola?

23 dicembre 2021 09:27

Dragowski e il mistero infortunio, doveva tornare un mese fa. E intanto non firma il rinnovo

14 dicembre 2021 18:28

Repubblica, Dragowski non rinnova ma non parte a gennaio. Ipotesi Cragno in viola da giugno

07 dicembre 2021 11:59

Nazione, Cragno è il futuro della porta della Fiorentina. Dragowski, nel 2023 scade il contratto 

24 novembre 2021 09:35

Cragno alla Fiorentina? No, il portiere tifoso viola può andare all'Atalanta, in caso di cessione di Gollini

15 giugno 2021 13:15

Nazione, Dragowski-Silvestri-Cragno, chi difenderà la porta? La Fiorentina decide in settimana

07 giugno 2021 09:58

Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole

02 giugno 2021 15:33

Repubblica, Dragowski, per 15 milioni può lasciare la Fiorentina. Cragno del Cagliari è un nome caldo 

31 maggio 2021 09:45

Nazione, Dragowski-Fiorentina ci può essere l’addio. Ospina e Cragno le alternative 

30 maggio 2021 09:58

Tuttosport, Cragno, l'interesse della Fiorentina è forte. Il Cagliari lo valuta almeno 15 milioni più bonus

29 maggio 2021 09:35

Gazzetta, Dragowski può lasciare la Fiorentina. Serve monetizzare per arrivare a Cragno

28 maggio 2021 09:52

Ag.Cragno: "Se si accosta il suo nome alla viola si tocca il suo sentimento"

27 maggio 2021 17:52

CorFio, Dragowski, l'addio è una pista concreta. La Fiorentina pensa a Cragno

30 aprile 2021 08:51

Galli: "Cragno al posto di Drago? Anche lui esce molto poco, è bene che si sappia subito"

29 aprile 2021 13:43

Gazzetta, Commisso vuole Cragno alla Fiorentina. Dragowski, senza rinnovo sarà addio

28 aprile 2021 09:39

Sportmediaset, la Fiorentina è interessata al portiere Cragno del Cagliari

23 aprile 2021 19:13

Cragno piace molto alla Fiorentina. Si attendono decisioni sul futuro di Dragowski

07 aprile 2021 11:13

Cragno ammette: "Tifo Fiorentina ed ero abbonato al Franchi. Voglio l'Europa con il Cagliari"

05 dicembre 2020 12:08

Nazione, Dragowski può lasciare Firenze per 10 milioni. Cragno in viola? L'agente è stato visto a Firenze

05 agosto 2020 08:33

Nazione, ottimo Terracciano. Dragowski in partenza? Cragno alla Fiorentina? Solo voci. Il Cagliari vuole...

02 agosto 2020 10:26

Nassi: "Sette calciatori convocati da Mancini sarebbero viola, i DV senza un programma ambizioso.."

19 marzo 2019 00:21

Cragno: "Io alla Fiorentina? è la squadra della mia città che tifo da bambino, i miei amici..."

29 novembre 2018 11:30

La storia di Cragno, nato a Fiesole, tifoso viola ma scartato dalla Fiorentina per puntare su...

17 ottobre 2018 12:23

Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"

18 giugno 2018 12:40

Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

04 giugno 2018 23:40

Porte girevoli: Meret o Cragno sono i nomi in cima alla lista ma le strade sono in salita...

04 giugno 2018 09:28

Corriere Fiorentino, bilancio approvato e Sportiello via da Firenze. Mirante in pole position

26 maggio 2018 10:09

Pedullà: "Meret costa troppo per la Fiorentina. Napoli Chiesa? La verità..."

25 maggio 2018 18:19

Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola

24 maggio 2018 11:35

Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...

12 maggio 2018 10:46

Sportiello futuro incerto. Un ragazzo di Fiesole per la porta?

11 maggio 2018 10:06

Ag. Cragno: "È fiorentino, ma quale favore alla Juventus. Caos inutile colpa di un titolo"

28 febbraio 2018 17:03

Cragno:“Il Napoli? Spero di fare un piacere alla Juventus”. Cosi' il fiorentino viene criticato sui social

27 febbraio 2018 11:23

Cragno: "Tifo Fiorentina, sono nato a Fiesole e giocare contro i viola sarà una grande emozione"

20 dicembre 2017 10:57

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