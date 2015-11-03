Notizie Cragno Fiorentina

Gazzetta, Audero il nome in pole. Occhio a Caprile. Torna di moda Cragno, costa 4-5 milioni
28 giugno 2023 08:58
Repubblica, Audero e Falcone nomi caldi per la porta ma c'è concorrenza
25 giugno 2023 11:08
Il Tirreno, Fiorentina in cerca di un portiere: sondaggio per Audero, Cragno e Falcone
22 giugno 2023 16:50
Ag. Cragno: "Fiorentina lo voleva solo in prestito. Non avevano disponibilità e voglia di mettere certi soldi"
13 aprile 2023 13:30
Cragno, bellissima testimonianza: "Balbetto, non è un problema. Se qualcuno è interessato, aspetta"
22 febbraio 2023 21:14
Cragno, il Monza è stato un fallimento. La Fiorentina potrebbe prenderlo se parte Gollini
27 dicembre 2022 20:25
Tuttosport, Cragno in uscita dal Monza. E aspetta di capire cosa succederà alla Fiorentina
16 dicembre 2022 17:18
Tuttosport, Gollini all’addio? C’è il Bologna. Fiorentina su Cragno, lascerà il Monza
01 dicembre 2022 09:26
Il Monza non fa giocare Cragno, il suo procuratore attacca: "Situazione grottesca, era in nazionale"
26 novembre 2022 17:17
Gazzetta, la Fiorentina riflette su Cragno. Occhio all’Inter che prepara l’affondo per giugno
25 novembre 2022 09:19
Nazione, Gollini all'addio. Idea Cragno ma la Fiorentina vuole il prestito senza diritto di riscatto
24 novembre 2022 09:21
Nazione, Cragno torna di moda: la Fiorentina potrebbe proporre una trattativa al Cagliari
22 novembre 2022 09:35
La Nazione scrive: "Cragno non sta giocando al Monza, potrebbe essere un'idea per la Fiorentina"
21 novembre 2022 13:08
Ag. Cragno rivela: "C'è stato sondaggio della Fiorentina, ma Monza più concreto e convincente"
22 giugno 2022 22:20
Sfuma definitivamente Cragno per la Fiorentina. Di Marzio annuncia: "Sarà il nuovo portiere del Monza"
21 giugno 2022 16:22
Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"
18 giugno 2022 01:33
Ceccarini annuncia: "Risale Cragno per la porta della Fiorentina. Per Gollini si inserisce il Monza"
15 giugno 2022 22:18
Gazzetta, Gollini alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto? Tra i nomi c’è anche Cragno
13 giugno 2022 08:54
Bucchioni sicuro: "Gollini non interessa alla Fiorentina. Cragno invece piace alla dirigenza viola"
05 giugno 2022 13:19
Bucchioni: "Belotti non arriverà alla Fiorentina perchè inadatto al gioco di Italiano e per l'alto ingaggio"
05 giugno 2022 13:14
Schira rivela: "Cragno andrebbe subito alla Fiorentina. Viola senza fretta: non vogliono sbagliare portiere"
31 maggio 2022 20:39
"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"
27 maggio 2022 16:58
Nazione, Vicario in pole ma c'è anche Cragno. Spunta Gollini, Kouamé la carta di scambio?
24 maggio 2022 09:23
Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"
04 maggio 2022 11:18
Vergogna Cutrone, offende in diretta il fiorentino Cragno: "Ca**o di balbuziente di mer*a"
13 febbraio 2022 18:52
"A diciott'anni Cragno fu scartato dalla Fiorentina, Corvino gli preferiva Manfredini"
21 gennaio 2022 14:16
Cragno e Deiola positivi al Covid-19: entrambi probabilmente assenti domenica contro la Fiorentina
19 gennaio 2022 18:04
Nazione, Dragowski è incedibile ma il Napoli è in pressing. Cragno per cambiare le idee viola?
23 dicembre 2021 09:27
Dragowski e il mistero infortunio, doveva tornare un mese fa. E intanto non firma il rinnovo
14 dicembre 2021 18:28
Repubblica, Dragowski non rinnova ma non parte a gennaio. Ipotesi Cragno in viola da giugno
07 dicembre 2021 11:59
Nazione, Cragno è il futuro della porta della Fiorentina. Dragowski, nel 2023 scade il contratto
24 novembre 2021 09:35
Cragno alla Fiorentina? No, il portiere tifoso viola può andare all'Atalanta, in caso di cessione di Gollini
15 giugno 2021 13:15
Nazione, Dragowski-Silvestri-Cragno, chi difenderà la porta? La Fiorentina decide in settimana
07 giugno 2021 09:58
Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole
02 giugno 2021 15:33
Repubblica, Dragowski, per 15 milioni può lasciare la Fiorentina. Cragno del Cagliari è un nome caldo
31 maggio 2021 09:45
Nazione, Dragowski-Fiorentina ci può essere l’addio. Ospina e Cragno le alternative
30 maggio 2021 09:58
Tuttosport, Cragno, l'interesse della Fiorentina è forte. Il Cagliari lo valuta almeno 15 milioni più bonus
29 maggio 2021 09:35
Gazzetta, Dragowski può lasciare la Fiorentina. Serve monetizzare per arrivare a Cragno
28 maggio 2021 09:52
Ag.Cragno: "Se si accosta il suo nome alla viola si tocca il suo sentimento"
27 maggio 2021 17:52
CorFio, Dragowski, l'addio è una pista concreta. La Fiorentina pensa a Cragno
30 aprile 2021 08:51
Galli: "Cragno al posto di Drago? Anche lui esce molto poco, è bene che si sappia subito"
29 aprile 2021 13:43
Gazzetta, Commisso vuole Cragno alla Fiorentina. Dragowski, senza rinnovo sarà addio
28 aprile 2021 09:39
Sportmediaset, la Fiorentina è interessata al portiere Cragno del Cagliari
23 aprile 2021 19:13
Cragno piace molto alla Fiorentina. Si attendono decisioni sul futuro di Dragowski
07 aprile 2021 11:13
Cragno ammette: "Tifo Fiorentina ed ero abbonato al Franchi. Voglio l'Europa con il Cagliari"
05 dicembre 2020 12:08
Nazione, Dragowski può lasciare Firenze per 10 milioni. Cragno in viola? L'agente è stato visto a Firenze
05 agosto 2020 08:33
Nazione, ottimo Terracciano. Dragowski in partenza? Cragno alla Fiorentina? Solo voci. Il Cagliari vuole...
02 agosto 2020 10:26
Nassi: "Sette calciatori convocati da Mancini sarebbero viola, i DV senza un programma ambizioso.."
19 marzo 2019 00:21
Cragno: "Io alla Fiorentina? è la squadra della mia città che tifo da bambino, i miei amici..."
29 novembre 2018 11:30
La storia di Cragno, nato a Fiesole, tifoso viola ma scartato dalla Fiorentina per puntare su...
17 ottobre 2018 12:23
Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"
18 giugno 2018 12:40
Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...
04 giugno 2018 23:40
Porte girevoli: Meret o Cragno sono i nomi in cima alla lista ma le strade sono in salita...
04 giugno 2018 09:28
Corriere Fiorentino, bilancio approvato e Sportiello via da Firenze. Mirante in pole position
26 maggio 2018 10:09
Pedullà: "Meret costa troppo per la Fiorentina. Napoli Chiesa? La verità..."
25 maggio 2018 18:19
Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola
24 maggio 2018 11:35
Nel prossimo Cda la decisione su Sportiello. Ma spuntano Marchetti e Cragno. La situazione...
12 maggio 2018 10:46
Sportiello futuro incerto. Un ragazzo di Fiesole per la porta?
11 maggio 2018 10:06
Ag. Cragno: "È fiorentino, ma quale favore alla Juventus. Caos inutile colpa di un titolo"
28 febbraio 2018 17:03
Cragno:“Il Napoli? Spero di fare un piacere alla Juventus”. Cosi' il fiorentino viene criticato sui social
27 febbraio 2018 11:23
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