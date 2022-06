Sfuma definitivamente Cragno per la Fiorentina. Di Marzio annuncia: “Sarà il nuovo portiere del Monza”

Alessio Cragno sarà il nuovo portiere del Monza. Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio su Twitter: “Monza: fatta per l’arrivo di Cragno del Cagliari in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza”. Non ci sono più dubbi, tutto sfumato. Il portiere di Fiesole non sarà il prossimo numero 1 della Fiorentina. Di seguito il tweet di Di Marzio.

.@ACMonza: fatta per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza 🔥#calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2022