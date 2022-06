Pedullà contro Italiano: “Rinnovo fondamentale, ma ogni anno fa le bizze. Mal consigliato da Ramadani”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi sul rinnovo di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Non mi piacciono i comportamenti di Italiano. Ogni anno ha questo atteggiamento ‘sbagliato’. Lo ha fatto a Trapani prima e a Spezia poi. Probabilmente è mal consigliato dal suo gruppo di agenti: non mi piace come lavora Ramadani. C’è stato un momento di fibrillazione, poi si sono risolte le diatribe. La priorità era quella di ‘smussare’ gli angoli, accorciare le distanze: la priorità della Fiorentina era di ripartire da Italiano. La logica ha voluto che questa situazione abbia trovato una soluzione attraverso un compromesso di 200-300 mila euro. Come allenatore mi piace, ma il comportamento è da rivedere. Tutte le estati fa vivere situazioni eccessive alle società in cui si trova. Adesso aspettiamo la squadra fatta su immagine e somiglianza per il mister”.