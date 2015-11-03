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Notizie Twitch Fiorentina

Dalle 12 sorteggio calendario Serie A in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina: sarà asimmetrico

05 luglio 2023 11:05

Pedullà in esclusiva sul mercato della Fiorentina dalle ore 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina

30 giugno 2023 12:35

Pedullà in esclusiva sul mercato della Fiorentina dalle ore 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina

27 giugno 2023 12:18

Dalle 13.30 sorteggio Fiorentina in Conference League sarà visibile su Passione Fiorentina Twitch

17 marzo 2023 11:38

Dalle 14 Pedullà in diretta sulla pagina Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola. Tutte le ultime

24 gennaio 2023 13:37

Francesco Repice sarà presente stasera dalle 21 a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e Labaro Viola

16 gennaio 2023 19:05

Dalle 14 Pedullà in diretta su Passione Fiorentina per tutte le ultime sul mercato della Fiorentina

10 gennaio 2023 12:52

Stasera dalle 21 anche Niccolò Cannone dell'Italrugby in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina

10 novembre 2022 19:35

Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola

07 novembre 2022 11:31

Ci sarà anche Alfredo Pedullà al "Processo del Lunedi Viola" in diretta su Twitch di Passione Fiorentina

24 ottobre 2022 13:27

Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina

06 ottobre 2022 18:17

Gli errori in difesa, il mercato sotto accusa, le critiche a Italiano. Alle 16 su Twitch il Processo del lunedi

03 ottobre 2022 15:16

"Il processo del lunedi" su Twitch si parlerà di Batistuta che vuole tornare e della parole di Commisso

26 settembre 2022 15:31

Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch

22 settembre 2022 18:53

Segui Basaksehir-Fiorentina su Passione Fiorentina, in diretta dalle 20 fino a mezzanotte su Twitch

15 settembre 2022 18:22

Twitch sceglie Passione Fiorentina come Partner, è la prima volta che accade per un canale sulla Viola

08 settembre 2022 16:08

In diretta dalle 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina tutti i retroscena del mercato con Pedullà

05 settembre 2022 12:44

Il sorteggio dei gironi di Conference League sarà in diretta sul canale twitch di Passione Fiorentina

26 agosto 2022 13:49

Barak sempre più vicino alla Fiorentina, dalle 14 Alfredo Pedullà in diretta su Passione Fiorentina

19 agosto 2022 13:16

Pedullà contro Italiano: "Rinnovo fondamentale, ma ogni anno fa le bizze. Mal consigliato da Ramadani"

21 giugno 2022 16:05

Jacobelli: "Italiano è la vittoria della Fiorentina. Gestione Commisso positiva: Europa punto di partenza"

20 giugno 2022 22:22

Pedullà: "Basta tormentoni, Italiano deve rinnovare. Fiorentina lavora per Jovic. Firenze priorità di Dodò"

17 giugno 2022 15:25

Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per le ultime del mercato viola

17 giugno 2022 13:31

Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per le ultime del mercato viola

14 giugno 2022 12:44

Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per le ultime del mercato viola

10 giugno 2022 12:28

Richieste Italiano alla Fiorentina e ultime su Suarez. Stasera Bucchioni a Passione Fiorentina su Twitch

09 giugno 2022 18:29

Pedullà sta con la Fiorentina: "L'agente di Torreira ha chiesto più soldi. Bravo Commisso a non piegarsi"

07 giugno 2022 16:35

Alfredo Pedullà dalle 14 in diretta su Passione Fiorentina su Twitch per parlare del mercato viola

07 giugno 2022 12:41

Il consiglio di Bucciantini: "Bellanova deve andare alla Fiorentina. Non deve andare a fare panchina all'Inter"

06 giugno 2022 23:16

Bucciantini: "Commisso deve investire sul morale di Firenze: è fondamentale. Italiano va accontentato"

06 giugno 2022 22:58

Torreira vuole rimanere alla Fiorentina e scrive ad un tifoso: "Speriamo di rivederci a Moena"

23 maggio 2022 22:27

Gonzalo rivela: "Senza Corvino sarei rimasto. Ha rotto lo spogliatoio, siamo andati via tutti per colpa sua"

12 maggio 2022 22:20

Gonzalez Rodriguez ospite di Passione Fiorentina su Twitch domani in diretta dalle 21

11 maggio 2022 14:59

Flachi rivela: "Vedere Batistuta nel tunnel era una sicurezza, non ti interessava dell'avversario"

05 maggio 2022 22:15

Stasera Flachi ospite su Passione Fiorentina su Twitch dalle 21. In palio due biglietti per la Roma

05 maggio 2022 15:11

Adani umilia Allegri: "Disastro Juventus, Sarri e Pirlo sarebbero mandati via con questi risultati"

17 dicembre 2021 12:10

Cassano: "Juventus-Fiorentina? A momenti mi addormentavo. Bianconeri senza capo né coda"

09 novembre 2021 14:55

Vieri: "Commisso non parli di calcio, non sa cosa dice. Vlahovic ha il diritto di non rinnovare"

14 ottobre 2021 20:17

Ventola: "Gran primo tempo della Fiorentina. Impossibile tenere quell'intensità per 90 minuti"

24 settembre 2021 15:29

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti

10 giugno 2021 13:59

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Michele Fratini, Federico De Sinopoli e Giulio Rosk

27 maggio 2021 14:46

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti

20 maggio 2021 15:46

Stasera torna Passione Fiorentina tv. Ospiti Ciccio Graziani e Francesco Flachi. Con Rachele Risaliti

13 maggio 2021 13:45

Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

06 maggio 2021 15:05

Frey: "Quest'estate il mio coro diventerà una hit. Parata più importante? Il rigore con l'Everton"

01 aprile 2021 20:55

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