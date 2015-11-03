Notizie Twitch Fiorentina

Dalle 12 sorteggio calendario Serie A in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina: sarà asimmetrico
05 luglio 2023 11:05
Pedullà in esclusiva sul mercato della Fiorentina dalle ore 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina
30 giugno 2023 12:35
Pedullà in esclusiva sul mercato della Fiorentina dalle ore 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina
27 giugno 2023 12:18
Dalle 13.30 sorteggio Fiorentina in Conference League sarà visibile su Passione Fiorentina Twitch
17 marzo 2023 11:38
Dalle 14 Pedullà in diretta sulla pagina Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola. Tutte le ultime
24 gennaio 2023 13:37
Francesco Repice sarà presente stasera dalle 21 a Passione Fiorentina in diretta su Twitch e Labaro Viola
16 gennaio 2023 19:05
Dalle 14 Pedullà in diretta su Passione Fiorentina per tutte le ultime sul mercato della Fiorentina
10 gennaio 2023 12:52
Stasera dalle 21 anche Niccolò Cannone dell'Italrugby in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina
10 novembre 2022 19:35
Sorteggio Fiorentina in Conference visibile sul canale Twitch di Passione Fiorentina e su Labaro Viola
07 novembre 2022 11:31
Ci sarà anche Alfredo Pedullà al "Processo del Lunedi Viola" in diretta su Twitch di Passione Fiorentina
24 ottobre 2022 13:27
Dalle 20 in diretta su Twitch di Passione Fiorentina per la live reaction di Hearts-Fiorentina
06 ottobre 2022 18:17
Gli errori in difesa, il mercato sotto accusa, le critiche a Italiano. Alle 16 su Twitch il Processo del lunedi
03 ottobre 2022 15:16
"Il processo del lunedi" su Twitch si parlerà di Batistuta che vuole tornare e della parole di Commisso
26 settembre 2022 15:31
Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch
22 settembre 2022 18:53
Segui Basaksehir-Fiorentina su Passione Fiorentina, in diretta dalle 20 fino a mezzanotte su Twitch
15 settembre 2022 18:22
Twitch sceglie Passione Fiorentina come Partner, è la prima volta che accade per un canale sulla Viola
08 settembre 2022 16:08
In diretta dalle 14 sul canale Twitch di Passione Fiorentina tutti i retroscena del mercato con Pedullà
05 settembre 2022 12:44
Il sorteggio dei gironi di Conference League sarà in diretta sul canale twitch di Passione Fiorentina
26 agosto 2022 13:49
Barak sempre più vicino alla Fiorentina, dalle 14 Alfredo Pedullà in diretta su Passione Fiorentina
19 agosto 2022 13:16
Pedullà contro Italiano: "Rinnovo fondamentale, ma ogni anno fa le bizze. Mal consigliato da Ramadani"
21 giugno 2022 16:05
Jacobelli: "Italiano è la vittoria della Fiorentina. Gestione Commisso positiva: Europa punto di partenza"
20 giugno 2022 22:22
Pedullà: "Basta tormentoni, Italiano deve rinnovare. Fiorentina lavora per Jovic. Firenze priorità di Dodò"
17 giugno 2022 15:25
Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per le ultime del mercato viola
17 giugno 2022 13:31
Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per le ultime del mercato viola
14 giugno 2022 12:44
Dalle 14 Pedullà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per le ultime del mercato viola
10 giugno 2022 12:28
Richieste Italiano alla Fiorentina e ultime su Suarez. Stasera Bucchioni a Passione Fiorentina su Twitch
09 giugno 2022 18:29
Pedullà sta con la Fiorentina: "L'agente di Torreira ha chiesto più soldi. Bravo Commisso a non piegarsi"
07 giugno 2022 16:35
Alfredo Pedullà dalle 14 in diretta su Passione Fiorentina su Twitch per parlare del mercato viola
07 giugno 2022 12:41
Il consiglio di Bucciantini: "Bellanova deve andare alla Fiorentina. Non deve andare a fare panchina all'Inter"
06 giugno 2022 23:16
Bucciantini: "Commisso deve investire sul morale di Firenze: è fondamentale. Italiano va accontentato"
06 giugno 2022 22:58
Torreira vuole rimanere alla Fiorentina e scrive ad un tifoso: "Speriamo di rivederci a Moena"
23 maggio 2022 22:27
Gonzalo rivela: "Senza Corvino sarei rimasto. Ha rotto lo spogliatoio, siamo andati via tutti per colpa sua"
12 maggio 2022 22:20
Gonzalez Rodriguez ospite di Passione Fiorentina su Twitch domani in diretta dalle 21
11 maggio 2022 14:59
Flachi rivela: "Vedere Batistuta nel tunnel era una sicurezza, non ti interessava dell'avversario"
05 maggio 2022 22:15
Stasera Flachi ospite su Passione Fiorentina su Twitch dalle 21. In palio due biglietti per la Roma
05 maggio 2022 15:11
Adani umilia Allegri: "Disastro Juventus, Sarri e Pirlo sarebbero mandati via con questi risultati"
17 dicembre 2021 12:10
Cassano: "Juventus-Fiorentina? A momenti mi addormentavo. Bianconeri senza capo né coda"
09 novembre 2021 14:55
Vieri: "Commisso non parli di calcio, non sa cosa dice. Vlahovic ha il diritto di non rinnovare"
14 ottobre 2021 20:17
Ventola: "Gran primo tempo della Fiorentina. Impossibile tenere quell'intensità per 90 minuti"
24 settembre 2021 15:29
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti
10 giugno 2021 13:59
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Michele Fratini, Federico De Sinopoli e Giulio Rosk
27 maggio 2021 14:46
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti
20 maggio 2021 15:46
Stasera torna Passione Fiorentina tv. Ospiti Ciccio Graziani e Francesco Flachi. Con Rachele Risaliti
13 maggio 2021 13:45
Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile
06 maggio 2021 15:05
Frey: "Quest'estate il mio coro diventerà una hit. Parata più importante? Il rigore con l'Everton"
01 aprile 2021 20:55
Archivio