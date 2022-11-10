Stasera dalle 21 anche Niccolò Cannone dell'Italrugby in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina

Sabato alle ore 14 allo stadio Franchi di Firenze si sfideranno l'Italia del Rugby e l'Australia. Tra questi Niccolò Cannone, grande tifoso viola

Stasera l'appuntamento del giovedi in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina e visibile anche su Labaro Viola, ci sarà anche Niccolò Cannone, giocatore dell'Italrugby nato a Firenze e grande tifoso viola, ieri era allo stadio con la nazionale italiana che sfiderà sabato prossimo allo stadio Franchi l'Australia. Temi della puntata sarà la quinta vittoria consecutiva della Fiorentina di Italiano, il caso Nico Gonzalez e il prossimo mercato che è più vicino del previsto.

IL PARERE DI FILIPPO GRASSIA

https://www.labaroviola.com/filippo-grassia-non-ha-dubbi-il-grande-buco-della-fiorentina-e-a-centrocampo-a-gennaio-devi-intervenire/191990/