Filippo Grassia non ha dubbi: "Il grande buco della Fiorentina è a centrocampo, a gennaio devi intervenire"

Filippo Grassia, voce storica di Radio Rai, ha analizzato la situazione in casa Fiorentina dopo questo inizio di stagione

Il radio cronista Filippo Grassia ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana:

"Manca Nico Gonzalez che è uno dei pochi top della squadra, Castrovilli va visto come torna. Italiano ha cambiato modulo perchè il centravanti era sempre troppo solo in mezzo ai due avversari. Di Dodò pensavo meglio soprattutto in fase offensiva. Questo campionato è condizionato dall'anomalia di calendario è condizionato anche da tanti infortuni, non vedo tanti giocatori in Italia che stanno tirando indietro la gamba in vista del mondiale ma credo che ci siano giocatori non abituati alle tante partite in pochi giorni.

Il grande buco della Fiorentina è nel centrocampo e spero che la società voglia colmarlo nel mercato di gennaio. Poi secondo me gli esterni giocano troppo lontano dall'area di rigore, Kouamè parte da troppo lontano, qualcosa Italiano deve cambiare, poi vanno fatte delle riflessioni sul rendimento di tanti giocatori che stanno avendo un mercato modesto. 19 punti sono davvero pochi per una società come la Fiorentina, con questo ritmo si chiude a 50 punti, Firenze merita una squadra da 60 punti a campionato"

UNA STORIA A LIETO FINE

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