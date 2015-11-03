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Notizie Grassia Fiorentina

Grassia duro contro Vanoli: "Cambi suicida contro il Torino, a fine campionato verrà sostituito"

10 febbraio 2026 21:55

Grassia spiega: "La squadra deve ritrovare autostima. Vanoli dovrà essere anche psicologo dei giocatori"

14 novembre 2025 21:33

Grassia: "Il Var Abisso fischia un fallo su Gimenez analogo a quello che non ha dato a Bonny in Juve-Inter"

20 ottobre 2025 16:26

Filippo Grassia: "Fiorentina, basta difesa a tre, serve un difensore di spessore come Danilo"

23 settembre 2024 23:19

Grassia: "Vorrei Mourinho alla Fiorentina, porta popolarità. Rugani è migliore di tutti i difensori viola"

09 dicembre 2023 13:25

Grassia: "Bonaventura è il giocatore più forte della Fiorentina. A Napoli la partita più bella di Italiano in viola'

15 ottobre 2023 20:01

Grassia: "Sottil egoista, Mandragora è un jolly. Fiorentina squadra di rango in difesa"

20 marzo 2023 19:30

Grassia: "Fiorentina presuntuosa: Amrabat e Mandragora non sono registi, lo sa anche un bambino"

23 febbraio 2023 19:23

Grassia: "Mercato della Fiorentina sbagliato ma Italiano fa il compitino, dovrebbe farsi delle domande"

10 febbraio 2023 18:27

Grassia contro Italiano: "Perché non si adatta mai ai giocatori? Fiorentina lenta e prevedibile"

27 gennaio 2023 16:49

Grassia sentenzia: "Il fatto che Mandragora potesse sostituire Torreira illusione solo di chi lo ha preso"

17 gennaio 2023 19:37

Grassia attacca: "Nessun dirigente della Fiorentina è in grado di farsi rispettare dal potere del calcio"

15 novembre 2022 16:08

Filippo Grassia non ha dubbi: "Il grande buco della Fiorentina è a centrocampo, a gennaio devi intervenire"

10 novembre 2022 14:46

Grassia non ha dubbi: "Venuti e Sottil non sono all'altezza di giocare nella Fiorentina"

11 maggio 2022 21:46

Grassia sicuro: "Vlahovic si è già pentito di aver lasciato la Fiorentina per andare alla Juventus"

11 maggio 2022 21:29

Grassia: "In avanti spazio a Kouamè. Fuori Ribery e Callejon. Mercato? Tutto su Torreira.."

23 gennaio 2021 10:09

Grassia (Rai): "Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli"

10 novembre 2020 19:22

Grassia: "Partita va ripetuta. Rizzoli ha fallito, Mazzoleni è scarso. Fiorentina penalizzata anche contro la Lazio"

27 luglio 2020 18:42

Grassia: "Ribery l'arma in più per Iachini. Voglio vedere Chiesa incidere di più sulle partite"

10 giugno 2020 21:52

Grassia: "Confermare Montella è stato un errore fatale. Il colpevole numero uno? Sicuramente lui"

12 dicembre 2019 21:30

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