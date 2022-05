Grassia non ha dubbi: “Venuti e Sottil non sono all’altezza di giocare nella Fiorentina”

Filippo Grassia, voce di Radio Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell’organico della Fiorentina, esprimendo la sua opinione su Lorenzo Venuti e Riccardo Sottil. Ecco le sue parole: “Senza Europa il campionato della Fiorentina non lo valuto del tutto positivo. I viola hanno un buonissimo organico, non così inferiore a quello della Roma. Con un paio di ritocchi la Fiorentina può ambire alla Champions League, mancano un vero sostituto di Vlahovic e un uomo in mezzo al capo. Poi ci sono alcuni giocatori, come Venuti e Sottil, che non sono da Fiorentina“.

