Grassia sentenzia: “Il fatto che Mandragora potesse sostituire Torreira illusione solo di chi lo ha preso”

Filippo Grassia nel corso del suo intervento a Radio Bruno si è soffermato sull’acquisto di Mandragora da parte della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il fatto che Mandragora potesse sostituire Torreira era una pia illusione solo di chi lo ha preso. Un giocatore che ha fallito sia a Torino che all’Udinese. Torreira è andato via per motivi comportamentali e non tecnici: l’acquisto di Mandragora è stato sbagliato.”

