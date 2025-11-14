14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Grassia spiega: “La squadra deve ritrovare autostima. Vanoli dovrà essere anche psicologo dei giocatori”

Grassia spiega: "La squadra deve ritrovare autostima. Vanoli dovrà essere anche psicologo dei giocatori"

14 Novembre

Filippo Grassia ha parlato della situazione della Fiorentina su Radio Bruno, concentrandosi specificatamente sull'aspetto mentale.

Il giornalista Filippo Grassia ha parlato interpellato a Radio Bruno per commentare la situazione attuale della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Viola deve recuperare autostima, tutti stanno facendo meno di quanto ci si aspettasse, specialmente i difensori, che nel periodo Pioli hanno avuto sfasature clamorose. Vanoli ha capito cosa non funziona e nelle prossime partite proverà a sistemare la situazione e a far uscire la squadra dal vortice. Paolo dovrà fare un lavoro sia tattico che di psicolo-motivatore”

