Grassia spiega: “La squadra deve ritrovare autostima. Vanoli dovrà essere anche psicologo dei giocatori”

Il giornalista Filippo Grassia ha parlato interpellato a Radio Bruno per commentare la situazione attuale della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Viola deve recuperare autostima, tutti stanno facendo meno di quanto ci si aspettasse, specialmente i difensori, che nel periodo Pioli hanno avuto sfasature clamorose. Vanoli ha capito cosa non funziona e nelle prossime partite proverà a sistemare la situazione e a far uscire la squadra dal vortice. Paolo dovrà fare un lavoro sia tattico che di psicolo-motivatore”