Grassia: “Il Var Abisso fischia un fallo su Gimenez analogo a quello che non ha dato a Bonny in Juve-Inter”

Filippo Grassia, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

Ecco le sue parole: “Ieri al Var per prendere la decisone sul rigore del Milan c’era Abisso, lo stesso di Juventus-Inter, nella quale è successo un episodio analogo a quello di Gimenez, in quel caso su Bonny. Sono analoghi al 90%, perché in quel caso non è stato fischiato il fallo sul francese? Ieri la partita l’ha decisa il Var, punto. Non era autorizzato perché non era un chiaro ed evidente errore, Gimenez ha simulato e l’entità della forza di Parisi non è giudicabile. Sulla partita di ieri non ho capito alcune cose, in che ruolo ha giocato Fazzini? Ho letto molti messaggi che vorrebbero Pioli via da Firenze. Credo che la società non prenderà provvedimenti prima dell’Inter al Meazza, cambiare ora non ha molto senso. Certo che l’inversione di tendenza è necessaria, Kean non può giocare da solo. Vorrei vedere Sohm e Ndour al posto di Fagioli e Mandragora”