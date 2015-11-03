Notizie Abisso Fiorentina

Corriere dello Sport a gamba tesa: "Difficilmente rivedremo velocemente in campo Marinelli e Abisso"
22 ottobre 2025 09:58
Grassia: "Il Var Abisso fischia un fallo su Gimenez analogo a quello che non ha dato a Bonny in Juve-Inter"
20 ottobre 2025 16:26
Gazzetta rivela: “Rocchi non fermerà Marinelli e il Var Abisso dopo il rigore assegnato al Milan”
20 ottobre 2025 16:02
Ad arbitrare Torino-Fiorentina in programma Domenica alle 18:30 sarà Abisso, al Var Mazzoleni
27 agosto 2025 12:42
Moviola Gazzetta: “Clamoroso l’errore nell’invalidare il gol di Thorstvedt. Henrique ininfluente”
07 gennaio 2024 10:08
Gazzetta: “Tre gol annullati ed un rigore sbagliato. L’arbitro Abisso in un abisso di confusione”
07 gennaio 2024 09:53
Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”
06 gennaio 2024 23:10
Sarà l'arbitro Abisso a dirigere Sassuolo-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 8 vittorie in 13 gare
03 gennaio 2024 15:00
Ennesimo favore arbitrale a favore del Milan, annullano gol al Lecce per un normale contatto di gioco
11 novembre 2023 17:35
Marelli: "Abisso non ha arbitrato bene la partita. Il numero di falli fischiati in partita è sceso ampiamente"
20 marzo 2023 18:45
Moviola CorSport: “Male Abisso. Hjulmand-Gonzalez contatto dubbio in area, c’è la spinta”
20 marzo 2023 10:33
Rosario Abisso dirigerà Fiorentina-Lecce. Dieci i precedenti con i viola: 5 cinque le vittorie
15 marzo 2023 14:25
Moviola CorSport: "Manca un rigore alla Fiorentina, ancata di Crnigoj su Nico Gonzalez"
17 aprile 2022 09:47
Abisso arbitrerà Fiorentina Venezia di Sabato pomeriggio, con lui i tre punti mancano dal 2020
12 aprile 2022 16:19
Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio
16 febbraio 2022 18:19
Sarà Abisso a dirigere la gara contro il Napoli. Chiffi e Costanzo al Var. I precedenti
14 maggio 2021 14:00
Moviola Corriere dello Sport: "Ok il rigore per il Parma, Pulgar "para". Pairetto leva i dubbi sul gol di Milenkovic"
08 marzo 2021 10:25
L'arbitro Abisso dirigerà la gara Fiorentina-Parma. Al Var ci sarà Pairetto
04 marzo 2021 20:26
Moviola Gazzetta, netto il primo rigore per il Milan, troppo generoso il secondo concesso da Abisso
30 novembre 2020 10:39
Moviola CorSport, male Abisso, il secondo rigore è inventato, Theo Hernandez si lascia cadere
30 novembre 2020 10:09
Fiorentina-Torino domani alle 18:00 sarà diretta da Abisso della sezione di Palermo
18 settembre 2020 18:40
Moviola Gazzetta, Abisso immerso nei dubbi. Non fischia rigore per il Parma, Doveri lo richiama al Var
06 luglio 2020 09:20
Moviola CorSport, Abisso in confusione, lo salva il VAR, giusti i tre rigori assegnati
06 luglio 2020 09:04
Gasperini: “Ho subito un’ingiustizia, la mia espulsione non c’era”
22 giugno 2020 00:20
Bonolis: "Sul secondo rigore dato alla Juve dopo averlo rivisto al Var vuol dire che Pasqua glielo voleva proprio dare"
03 febbraio 2020 19:56
"Abisso ha maltrattato il VAR. Ha preferito darsi del ceco invece che del fesso"
06 marzo 2019 10:37
Retroscena, siparietto al VAR. Vitor Hugo mostra all'arbitro Abisso...
26 febbraio 2019 12:33
Abisso squalificato 3 giornate per il rigore concesso alla Fiorentina
26 febbraio 2019 10:37
Marotta: "Abbiamo subito un danno notevole, la partita aveva preso una china ben definita..."
25 febbraio 2019 13:16
Casarin: “Non era rigore. Con la tecnologia, la presunzione va lasciata a casa”
25 febbraio 2019 11:46
Abisso minacciato sui social dagli interisti: "So che sei di qua e giuro che..."
25 febbraio 2019 11:25
Sky, ecco perchè Abisso non ha revocato il rigore a favore della Fiorentina. Il gol di Biraghi...
25 febbraio 2019 10:53
(FOTO): Gagliardini mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso
24 febbraio 2019 23:25
Serie A, tutte le designazioni arbitrali: Fiorentina-Inter affidata ad Abisso di Palermo…
21 febbraio 2019 16:00
Moviola: il VAR stavolta non sbaglia, giusto il goal annullato a Benassi. Manca solo un giallo a Bani
26 febbraio 2018 09:17
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