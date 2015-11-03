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Notizie Abisso Fiorentina

Corriere dello Sport a gamba tesa: "Difficilmente rivedremo velocemente in campo Marinelli e Abisso"

22 ottobre 2025 09:58

Grassia: "Il Var Abisso fischia un fallo su Gimenez analogo a quello che non ha dato a Bonny in Juve-Inter"

20 ottobre 2025 16:26

Gazzetta rivela: “Rocchi non fermerà Marinelli e il Var Abisso dopo il rigore assegnato al Milan”

20 ottobre 2025 16:02

Ad arbitrare Torino-Fiorentina in programma Domenica alle 18:30 sarà Abisso, al Var Mazzoleni

27 agosto 2025 12:42

Moviola Gazzetta: “Clamoroso l’errore nell’invalidare il gol di Thorstvedt. Henrique ininfluente”

07 gennaio 2024 10:08

Gazzetta: “Tre gol annullati ed un rigore sbagliato. L’arbitro Abisso in un abisso di confusione”

07 gennaio 2024 09:53

Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”

06 gennaio 2024 23:10

Sarà l'arbitro Abisso a dirigere Sassuolo-Fiorentina. Precedenti sorridono ai viola: 8 vittorie in 13 gare

03 gennaio 2024 15:00

Ennesimo favore arbitrale a favore del Milan, annullano gol al Lecce per un normale contatto di gioco

11 novembre 2023 17:35

Marelli: "Abisso non ha arbitrato bene la partita. Il numero di falli fischiati in partita è sceso ampiamente"

20 marzo 2023 18:45

Moviola CorSport: “Male Abisso. Hjulmand-Gonzalez contatto dubbio in area, c’è la spinta”

20 marzo 2023 10:33

Rosario Abisso dirigerà Fiorentina-Lecce. Dieci i precedenti con i viola: 5 cinque le vittorie

15 marzo 2023 14:25

Moviola CorSport: "Manca un rigore alla Fiorentina, ancata di Crnigoj su Nico Gonzalez"

17 aprile 2022 09:47

Abisso arbitrerà Fiorentina Venezia di Sabato pomeriggio, con lui i tre punti mancano dal 2020

12 aprile 2022 16:19

Abisso denuncia Calvarese, l'ex arbitro è un dirigente della Roma, ha protestato nello spogliatoio

16 febbraio 2022 18:19

Sarà Abisso a dirigere la gara contro il Napoli. Chiffi e Costanzo al Var. I precedenti

14 maggio 2021 14:00

Moviola Corriere dello Sport: "Ok il rigore per il Parma, Pulgar "para". Pairetto leva i dubbi sul gol di Milenkovic"

08 marzo 2021 10:25

L'arbitro Abisso dirigerà la gara Fiorentina-Parma. Al Var ci sarà Pairetto

04 marzo 2021 20:26

Moviola Gazzetta, netto il primo rigore per il Milan, troppo generoso il secondo concesso da Abisso

30 novembre 2020 10:39

Moviola CorSport, male Abisso, il secondo rigore è inventato, Theo Hernandez si lascia cadere

30 novembre 2020 10:09

Fiorentina-Torino domani alle 18:00 sarà diretta da Abisso della sezione di Palermo

18 settembre 2020 18:40

Moviola Gazzetta, Abisso immerso nei dubbi. Non fischia rigore per il Parma, Doveri lo richiama al Var

06 luglio 2020 09:20

Moviola CorSport, Abisso in confusione, lo salva il VAR, giusti i tre rigori assegnati

06 luglio 2020 09:04

Gasperini: “Ho subito un’ingiustizia, la mia espulsione non c’era”

22 giugno 2020 00:20

Bonolis: "Sul secondo rigore dato alla Juve dopo averlo rivisto al Var vuol dire che Pasqua glielo voleva proprio dare"

03 febbraio 2020 19:56

"Abisso ha maltrattato il VAR. Ha preferito darsi del ceco invece che del fesso"

06 marzo 2019 10:37

Retroscena, siparietto al VAR. Vitor Hugo mostra all'arbitro Abisso...

26 febbraio 2019 12:33

Abisso squalificato 3 giornate per il rigore concesso alla Fiorentina

26 febbraio 2019 10:37

Marotta: "Abbiamo subito un danno notevole, la partita aveva preso una china ben definita..."

25 febbraio 2019 13:16

Casarin: “Non era rigore. Con la tecnologia, la presunzione va lasciata a casa”

25 febbraio 2019 11:46

Abisso minacciato sui social dagli interisti: "So che sei di qua e giuro che..."

25 febbraio 2019 11:25

Sky, ecco perchè Abisso non ha revocato il rigore a favore della Fiorentina. Il gol di Biraghi...

25 febbraio 2019 10:53

(FOTO): Gagliardini mostra con lo smartphone un fermo immagine ad Abisso

24 febbraio 2019 23:25

Serie A, tutte le designazioni arbitrali: Fiorentina-Inter affidata ad Abisso di Palermo…

21 febbraio 2019 16:00

Moviola: il VAR stavolta non sbaglia, giusto il goal annullato a Benassi. Manca solo un giallo a Bani

26 febbraio 2018 09:17

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