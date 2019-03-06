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"Abisso ha maltrattato il VAR. Ha preferito darsi del ceco invece che del fesso"

Questo è un estratto dell'editoriale di Giancarlo Somma al Corriere dello Sport Stadio: “La summa antologica del come si possa maltrattare il Var la dà in una stessa partita, Fiorentina-Inter, tale Ab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2019 10:37
"Abisso ha maltrattato il VAR. Ha preferito darsi del ceco invece che del fesso" - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Abisso
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Questo è un estratto dell'editoriale di Giancarlo Somma al Corriere dello Sport Stadio: “La summa antologica del come si possa maltrattare il Var la dà in una stessa partita, Fiorentina-Inter, tale Abisso di Palermo. Con lui, destino nel nome, si tocca il fondo. A partita scaduta, si ostina a concedere un mai rigore, sconfessando il Var per un tocco di mano mai esistito. Si dà la cecità, pur di non darsi del fesso”.

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