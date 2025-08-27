Ad arbitrare Torino-Fiorentina in programma Domenica alle 18:30 sarà Abisso, al Var Mazzoleni

Sono uscite le designazione arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il designatore arbitrale Rocchi oggi infatti ha comunicato le sue scelte per quanto riguarda la direzione di ga...

Sono uscite le designazione arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il designatore arbitrale Rocchi oggi infatti ha comunicato le sue scelte per quanto riguarda la direzione di gara. Per Torino-Fiorentina in programma Domenica alle 18:30 sarà l'arbitro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, il quarto uomo sarà Ayroldi mentre Peretti e Perotti saranno i guardalinee. Al Var invece ci sarà Mazzoleni aiutato da Dionisi