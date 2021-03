Moviola Corriere dello Sport: “Ok il rigore per il Parma, Pulgar “para”. Pairetto leva i dubbi sul gol di Milenkovic”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Parma oggi in edicola: “E’ sufficiente la partita di Abisso, giudizio che vale visto che la partita non è stata semplice, anche nel suo svolgimento. La chiude con 35 falli e 3 ammoniti e tanti episodi, tutti giudicati in maniera più o meno corretta. Nessun dubbio sul rigore assegnato al Parma, tanto lavoro per il Var su quasi tutti i gol. Imbucata di Gervinho, Pulgar in area compie praticamente una “parata” con il braccio sinistro. Inoltre non può essere considerato il braccio d’appoggio visto che la caduta è successiva. Un dubbio live sulla rete di Milenkovic: il pallone gli arriva da Bani che quando lo riceve sua volta è in fuorigioco: il dubbio lo risolve evidentemente Pairetto, visto che non è Vlahovic a colpire di testa ma Bani, dunque è una giocata. Ok la rete di Kurtic: sul cross di Mihaila, Martinez Quarta tiene tutti in gioco. Ok anche la rete del 3-3: attaccanti viola tutti in offside tranne Bonaventura (lo tiene in gioco Giuseppe Pezzella) che è l’unico che gioca il pallone”. Gara da 6 quella di Abisso, 6.5 per Pairetto al VAR.

