Abisso arbitrerà Fiorentina Venezia di Sabato pomeriggio, con lui i tre punti mancano dal 2020

Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, e la gara tra Fiorentina e Venezia, in programma sabato alle 16:30, sarà diretta dal signor Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Non un dettaglio irrilevante, almeno per gli amanti delle statistiche, visto che il fischietto siciliano non dirige un trionfo dei viola addirittura dal 2020.

Qui di seguito la squadra arbitrale al completo:

ARBITRO: ABISSO

ASSISTENTI: RASPOLINI-AFFATATO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

