Bucchioni annuncia: "Italiano non lascerà Firenze per un altro anno, poi dipenderà dalle ambizioni viola"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha affermato che il futuro di Italiano sarà ancora alla Fiorentina almeno per la prossima stagione

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole:

"Italiano alla Juve? Era già pronto la scorsa estate ma hanno preferito l’usato sicuro di Allegri. Anche lo Spezia di Italiano esprimeva un calcio che meritava attenzione e quanto sta facendo alla Fiorentina lo dimostra. Adesso è normale che le grandi squadre anche europee lo tengano d’occhio, ma a quanto so Italiano non lascerà Firenze almeno per un altro anno. Poi il futuro dipenderà anche dalle ambizioni del club viola”.

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