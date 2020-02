Il personaggio televisivo, Paolo Bonolis, è stato intervistato a Fcinter 1908 sugli episodi arbitrali a sfavore della Fiorentina contro la Juventus: “Rocco Commisso si è espresso con la rabbia di un evento appena finito e con la padronanza non perfetta della lingua, ma con la padronanza disperata del sentimento. Secondo me il primo rigore c’è, ma il secondo sinceramente no! L’arbitro è andato a vedere la Var e gliel’ha dato lo stesso. Qui siamo ai livelli di Abisso in Fiorentina-Inter. Credo sia assurdo. Capisco lo si possa dare senza visionare il Var però darlo lo stesso con l’aiuto della tecnologia vuol dire che il rigore glielo voleva proprio dare. Aspetto sempre un episodio contro la Juventus, sono sempre in attesa. Prima o poi succederà. Succede sempre quando ormai il vantaggio è al sicuro”.