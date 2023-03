Marelli: “Abisso non ha arbitrato bene la partita. Il numero di falli fischiati in partita è sceso ampiamente”

L’ex arbitro, attualmente commentatore per Dazn, Luca Marelli ha analizzato la direzione arbitrale di Rosario Abisso nella sfida di ieri tra Fiorentina e Lecce. Ecco le sue parole: “Contatto in area di rigore leccese tra Hjlumand-Gonzalez? L’arbitro non fischia ed è molto meglio così. Se l’arbitro avesse fischiato avremmo detto che il rigore sarebbe stato molto leggero, c’è veramente pochissimo. Abisso non ha arbitrato bene la partita nel complesso ma era in posizione perfetta in quest’occasione. Ha preso la decisione corretta. C’è appena una mano appoggiata di Hjulmand su Gonzalez. Questo contatto non sarebbe stato fischiato neanche a centrocampo. Hjulmand ha rischiato? Il minimo. Sono contatti che ormai non vengono fischiati mai. Il numero di falli fischiati in partita è sceso ampiamente, media uguale alla Champions League, solo in Premier si fischia meno. In Italia non si fischia troppo, i numeri dicono chiaramente il contrario”.

