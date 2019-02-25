Abisso minacciato sui social dagli interisti: "So che sei di qua e giuro che..."

La situazione dopo il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter è precipitata. L'arbitro Abisso fischietto del match è stato preso di mira sui social dai tifosi interisti che lo hanno addirittura...

La situazione dopo il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter è precipitata. L'arbitro Abisso fischietto del match è stato preso di mira sui social dai tifosi interisti che lo hanno addirittura minacciato. Uno per sempre scrive: “So che sei di qua di Palermo giuro che mi giro tutta la città per trovarti”. Post commentato poi con altre frasi agghiaccianti e infarcite di insulti e ulteriori minacce. Tutto questo che succede nell'era dei social ci lascia veramente sgomenti e senza parole