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Abisso minacciato sui social dagli interisti: "So che sei di qua e giuro che..."

La situazione dopo il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter è precipitata. L'arbitro Abisso fischietto del match è stato preso di mira sui social dai tifosi interisti che lo hanno addirittura...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2019 11:25
Abisso minacciato sui social dagli interisti: "So che sei di qua e giuro che..." -
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La situazione dopo il rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter è precipitata. L'arbitro Abisso fischietto del match è stato preso di mira sui social dai tifosi interisti che lo hanno addirittura minacciato. Uno per sempre scrive: “So che sei di qua di Palermo giuro che mi giro tutta la città per trovarti”. Post commentato poi con altre frasi agghiaccianti e infarcite di insulti e ulteriori minacce. Tutto questo che succede nell'era dei social ci lascia veramente sgomenti e senza parole

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