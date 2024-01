Gazzetta: “Tre gol annullati ed un rigore sbagliato. L’arbitro Abisso in un abisso di confusione”

Tre gol annullati, un rigore sbagliato, l’arbitro Abisso in una abisso di confusione. Sembrerebbe una sfida spettacolo, invece è stata bruttina. La risolve il Sassuolo con la zampata di Pinamonti all’alba, premiando il bel Sassuolo del primo round. La Fiorentina che si sveglia nel secondo, grazie anche ai cambi, non basta. Così gli uomini di Dionisi si prendono una bella boccata d’ossigeno che li porta in una quota di classifica più respirabile, quelli di Italiano restano quarti ma perdono l’occasione di staccare il gruppo di inseguitori. Soprattutto, nella Fiorentina scatta il campanello di allarme o, se vogliamo vederla in modo positivo, questa sfida è il chiaro messaggio alla società che deve andare sul mercato. Con Gonzalez fermo ai box per un po’, Kouame in Africa, Sottil in infermeria, Bonaventura che dopo lo stop si è smarrito, al di là del rigore fallito (il primo tirato in A tra l’altro), e gli altri che continuano a far fatica in zona gol, urgono rinforzi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, SENTITE REPUBBLICA: “CESSIONE NZOLA? IMPOSSIBILE MA NEL CASO PRONTO BELOTTI COME SOSTITUTO”