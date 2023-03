Moviola CorSport: “Male Abisso. Hjulmand-Gonzalez contatto dubbio in area, c’è la spinta”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Più d’una sbavatura per Abisso, ad esempio fischia con diversi secondi di ritardo un tocco di braccio sinistro di Gonzalez a centrocampo (ma aveva il braccio abbastanza vicino al corpo), non vede (con i due collaboratori) due angoli (uno per parte) abbastanza netti. Per fortuna non incide sulla partita.

Chiede il rigore Strefezza per un tocco con il braccio di Biraghi: c’è, ma il braccio è attaccato al corpo, dentro la figura, giusto far proseguire.

Regolare l’azione dall’1- 0: Mandragora prima e Igor poi recuperano un pallone fra piedi di Strefezza senza commettere fallo. Appena un dubbio su una spinta di Hjulmand ai danni di Gonzalez, la cui valutazione spetta solo all’arbitro: siamo in area, diciamo che ha usato lo stesso metro”.

