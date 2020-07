Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Rigori non tutti chiarissimi. Il primo rigore per i viola c’è, fallo di Gagliolo su Venuti, secondo invece diversi dubbi, la palla finisce sulla mano di Darmian ma Pezzella non aveva fatto una conclusione. Rigore discutibile per il Parma, Pezzella e Kucka vanno in contrasto, Abisso non fischia ma Doveri lo richiama al VAR, l’arbitro cambia così idea”.