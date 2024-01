Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”

Una squadra che si è svegliata solo nel secondo tempo, ma che gioca sempre senza attaccanti

Chiunque in certe occasioni farebbe meglio di Nzola. È inguardabile. Il tap in mancato è qualcosa di inverosimile. A questa squadra non servono solo esterni ma anche un altro attaccante.

Un primo tempo buttato via, come alcuni già visti in quest’anno. Un secondo tempo molto più vivace ma senza mai trovare la zampata vincente.

Perché il rigore lo ha battuto Bonaventura? Non era Biraghi o Beltran il vice Nico? Mah!

Mo vabbè, non è che è colpa di Bonaventura eh, ci mancherebbe, ma queste sono cose che ti fanno capire che la serata non andrà bene.

Mi dispiace per gli ottomila tifosi, che come me ci credevano. Niente è perduto, siamo sempre quarti ma solo con un punto in più anziché, quattro.

Appunto, QUARTI! Ora vorrei dire a quei quattro cialtroni che infamano Italiano, provateci voi a chiudere il girone di andata con Nzola prima punta, e gli altri quattro morti che manco nomino.

È il tempo di investire, non più nel mattone, quello ormai ce, investiamo adesso negli uomini. Due esterni ed un attaccante tanto per cominciare.

Diamo gli uomini giusti a Mr Italiano, e inseguiamo questo sogno di arrivare tra le prime cinque. Non mi sembra così difficile. A volte basta veramente poco.

Tornando alla partita, anche questa sera l’arbitraggio è stato disastroso, Abisso è caduto nella fossa delle marianne, ed è caduto soprattutto nelle trappole di quel buffone di Berardi, che fuori da Sassuolo non lo conosce nessuno.

Il solito Berardi che ha scelto l’anonimato perché forse non è abbastanza uomo da misurarsi in palcoscenici più grandi. Meglio che tu ne non sia venuto. A quelli che invocavano il tuo acquisto, manco gli rispondo!

Comunque, non è successo nulla. Tocca ripartire da questo secondo scalmanato tempo e consolidare quel qualcosa di magico che Italiano sta tirando fuori dal suo cilindro.

Detto questo, ZIO ROCCO CACCIA NA COSE E SORDE!!!

Lo scugnizzo viola

