PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ, BREKALO, BONAVENTURA E KAYODE FIRMANO LA SCONFITTA VIOLA

Terracciano 6 Quasi mai operoso, sul gol può poco

Kayode 5 Disastro vero sul gol del Sassuolo, è messo malissimo con il corpo e si fa sorprendere non leggendo la giocata e dimenticandosi di marcare Pedersen

Milenkovic 6,5 Non è sempre perfetto ma è sempre costretto ad affrontare gli attaccanti del Sassuolo uno contro uno, grazie a lui arriva il calcio di rigore

Quarta 5,5 Mezzo voto in meno per un giallo sciocco che prende nel primo tempo per un entrata inutile a centrocampo, nel primo tempo spesso perde le distanze, nel secondo meglio quando c’è da arrembare

Biraghi 6 Difende bene su Berardi che non riesce mai ad essere pericolo, in fase offensiva si limita al cross semplice e non sempre gli riesce

Arthur 6 Nel primo tempo predica nel deserto, quando ha la palla tra i piedi cerca di creare qualcosa ma non è facile dati i movimenti poco illuminanti dei giocatori di attacco

Mandragora 4,5 Non gli devi chiedere tante cose, devi chiedergli di fare le cose più semplici. Sbaglia anche quelle. Giocatore mediocre come mediocre è la sua prestazione. L’ennesima.

Bonaventura 4,5 Pesantissimo il rigore che sbaglia, avrebbe cambiato completamente la partita. Il resto della gara è un continuo perdere il tempo e la giusta giocata

Ikonè 4,5 Il suo primo tempo è qualcosa di irritante: impaurito, impacciato, sbaglia le scelte. Nel secondo tempo è fumoso, come al solito

Brekalo 4,5 Si fa fatica a giudicare una partita del genere. Partiamo dall’ABC di un esterno che dovrebbe, nell’ordine: puntare l’uomo, crossare, tirare. Non fa nulla di tutto questo. Può bastare?

Nzola 5 Nel primo tempo viene servito poco e male, nel secondo qualche pallone gli arriva ma non ha mai la giusta determinazione che serve per essere pericoloso. Svirgola in area un buon pallone da pochi passi

Beltran 6 Mezzo voto in più per l’impegno e la voglia che ci mette ma anche lui, quando deve concludere, si perde sempre, anche lui, nella conclusione a rete

Duncan 6,5 Entra all’inizio del secondo tempo e si impadronisce del centrocampo mettendo in campo tutto quello che ha fatto vedere nel corso di questa stagione: determinazione, gioco verticale, tempi giusti

