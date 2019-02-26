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Abisso squalificato 3 giornate per il rigore concesso alla Fiorentina

Nella giornata di ieri, si legge su La Gazzetta dello Sport, l'arbitro della gara del Franchi Rosario Abisso è stato ricoperto di offese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2019 10:37
Abisso squalificato 3 giornate per il rigore concesso alla Fiorentina - FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 24: All players of fC Internazionale speak with the referee Rosario Abisso during the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Stadio Artemio Franchi on February 24, 2019 in Florence, Italy. (Photo by
FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 24: All players of fC Internazionale speak with the referee Rosario Abisso during the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Stadio Artemio Franchi on February 24, 2019 in Florence, Italy. (Photo by
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Nella giornata di ieri, si legge su La Gazzetta dello Sport, l'arbitro della gara del Franchi Rosario Abisso è stato ricoperto di offese e pesantissimi insulti sui social. Tutto questo per aver assegnato ai viola un calcio di rigore che non c'era (D'Ambrosio tocca la palla col petto e non con la mano). Successivamente il 33enne di Palermo, imprenditore nel ramo dell'arredamento e considerato tra i fischietti in rampa di lancio, ha ricevuto la notizia che sarà fermato per 3 giornate.

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