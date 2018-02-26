Moviola: il VAR stavolta non sbaglia, giusto il goal annullato a Benassi. Manca solo un giallo a Bani

Un pomeriggio positivo per Abisso & Co. Al Franchi ieri. Nonostante un arbitraggio talvolta troppo mansueto, negli episodi con l'assistenza del VAR non sono arrivati errori. Giusto annullare il go...

Un pomeriggio positivo per Abisso & Co. Al Franchi ieri. Nonostante un arbitraggio talvolta troppo mansueto, negli episodi con l'assistenza del VAR non sono arrivati errori. Giusto annullare il goal a Benassi sottoporta di testa: Simeone offre un'ottima sponda "spizzando" il pallone sul secondo palo ma Benassi parte da una posizione di fuorigioco. Manca un giallo a Bani per un fallo molto ruvido su Simeone. Il Chievo Verona ha protestato per un presunto fallo di mano di Benassi su conclusione di Dainelli in area di rigore ma il tocco è con il piede, giustissimo lasciar correre.