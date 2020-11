Moviola Gazzetta, netto il primo rigore per il Milan, troppo generoso il secondo concesso da Abisso

Ecco la moviola di Milan-Fiorentina de La Gazzetta dello Sport: “Abisso si conferma un po’ frettoloso nel giudicare gli episodi in area di rigore. Non sul primo penalty concesso al Milan al 25’: Pezzella in tackle tocca sul piede Saelemaekers al momento del tiro, corretto anche il cartellino giallo per l’argentino a corredo (intervento a cercare la palla, quindi depenalizzato in area).

Piuttosto, il fischietto di Palermo non convince al 37’ nell’assegnazione del secondo tiro dagli 11 metri ai rossoneri: Caceres allarga sì il braccio, dopo la sterzata di Hernandez, per ostacolare la corsa del francese, ma non c’è una trattenuta e il contatto pare davvero poco per la massima punizione. Il Var Mazzoleni non può intervenire, perché non c’è un chiaro ed evidente errore e Abisso avrebbe tutti gli elementi per valutare l’entità dell’episodio in campo. Timide proteste del Milan all’84’, quando Amrabat spinge Saelemaekers al momento del tiro: troppo poco per fischiare rigore. Per il resto, poco da eccepire sulle sei ammonizioni comminate in un match comunque sostanzialmente corretto”.

